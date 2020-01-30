مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم ببرشلونة نظيره بليجانيس ضمن مباريات الجولة 16 من عمر كأس ملك إسبانيا على ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني.





ويقام اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويذاع حصريًا عبر قناة KSA Sports 1 HD.





ويبحث الفريق الكتالوني عن حصد انتصاره الثاني تحت قيادة المدير الفني كيكي سيتين بعد أن قاد الفريق في ثلاثة مباريات خسر واحدة وتعادل في الآخرى فيما فاز في منافسات دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا أمام إيبيزا.





أما على الجانب الآخر فيبحث ليجانيس عن استغلال حالة التخبط التي يمر بها النادي الكتالوني من بعد إقالة فالفيردي والوصول لأقصى نقطة بكأس ملك إسبانيا.

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