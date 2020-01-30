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مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

الخميس 30/يناير/2020 - 02:08 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم ببرشلونة نظيره بليجانيس ضمن مباريات الجولة 16 من عمر كأس ملك إسبانيا على ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني.

ويقام اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويذاع حصريًا عبر قناة KSA Sports 1 HD.

ويبحث الفريق الكتالوني عن حصد انتصاره الثاني تحت قيادة المدير الفني كيكي سيتين بعد أن قاد الفريق في ثلاثة مباريات خسر واحدة وتعادل في الآخرى فيما فاز في منافسات دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا أمام إيبيزا.

أما على الجانب الآخر فيبحث ليجانيس عن استغلال حالة التخبط التي يمر بها النادي الكتالوني من بعد إقالة فالفيردي والوصول لأقصى نقطة بكأس ملك إسبانيا.
برشلونة الاعة 8 علي قناة 4
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