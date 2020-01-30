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"لينك مباشر" | نتيجه الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة الترم الاول بالاسم ورقم الجلوس Now
الخميس 30/يناير/2020 - 01:49 م
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"لينك مباشر" | نتيجه الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة الترم الاول بالاسم ورقم الجلوس Now
اعتمدت نتائج اختبارات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، ويمكنك معرفة نتيجه الشهادة الإعدادية 2020 فور اتاحتها لأبنائنا وبناتنا طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظه القاهرة، عبر رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، ووأصبح الآن بإمكان جميع الطلاب الحصول على النتيجة.
وكشفت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن إمكانية حصول الطلاب على بيان درجاتهم غداً من خلال الانترنت عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة بإدخال رقم الجلوس، من ( هنا ).
Link شغال | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه القاهرة بالاسم ورقم الجلوس للفصل الدراسي الاول نتائج التعليم الاساسي (احصل على نتيجتك الآن) now
واعتمدت نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الاول للشهادة الاعدادية بالقاهرة للعام الدراسي 2019/2020 اليوم الخميس الموافق الـ30 من يناير 2020، وبلغت نسبة النجاح في مدارس القاهرة 77,7 % حيث حضر الامتحانات 150929 طالب وطالبة نجح منهم 117271 .
(جيبها من هنا) رابط البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 (اضغط هنا واحصل على نتيجتك فورا) alexandria.gov.eg
ظهور نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه القاهرة الترم الاول
وانتهت امتحانات الشهادة الإعدادية الخميس الماضى بمادة العلوم، والتي بدأت بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية، وتم إعداد 707 لجان على مستوى القاهرة تستقبل حوالى 164 ألف طالب وطالبة من بينهم 83500 طالب و80500 طالبة تقدموا لامتحان الإعدادية هذا العام.
وتم تسجيل 20 حالة مرضية بمستشفى 57357 من بينهم 6 حالات من محافظة القاهرة ، وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق الكامل بين وزارات التربية والتعليم والصحة والداخلية وأجهزة محافظة القاهرة لإعداد المدارس وتجهيز اللجان وتأمينها لتوفير المناخ المناسب لتأدية الطلاب امتحاناتهم.
نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي
وشُكلت غرف عمليات بالادارات التعليمية الـ 32 تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أى عقبات مشيراً إلى عدم تلقى شكاوى حتى الآن.
جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2020
- مادة اللغة العربية: 40 درجة.
- مادة اللغة الإنجليزية: 30 درجة.
- مادة الرياضيات: 30 درجة.
- مادة العلوم: 20 درجة.
- مادة الرياضيات: 20 درجة.
- مادة التربية الدينية: لا تضاف للمجموع.
- مادة التربية الفنية: لا تضاف للمجموع.
- مادة الحاسب الآلي: لا تضاف للمجموع.
- المجموع الكلي: 140 درجة.
خلال ساعات.. نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم
"لينك مباشر" | نتيجه الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة الترم الاول بالاسم ورقم الجلوس Now
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