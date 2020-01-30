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شوقي علام يستقبل مفتي كوسوفو لبحث التعاون الديني

الخميس 30/يناير/2020 - 02:03 م
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اللقاء
اللقاء
محمود الجلاد
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استقبل الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، فضيلة الشيخ نعيم ترنافا، مفتي كوسوفو ورئيس المشيخة الإسلامية؛ لبحث أوجه تعزيز التعاون الديني بين دار الإفتاء المصرية وكوسوفو.

وأكد المفتي، خلال اللقاء، العلاقات الطيبة بين مصر وكوسوفو، على الأصعدة كافة، منذ استقلالها وحتى اليوم.

واستعرض فضيلة المفتي، تاريخ دار الإفتاء المصرية منذ نشأتها وحتى اليوم، والإدارات المتنوعة في الدار والمراكز البحثية والرصدية التابعة لها، ومنهجيتها في إصدار الفتاوى.

وأبدى المفتي، استعداد دار الإفتاء؛ لتقديم أشكال الدعم العلمي والشرعي كافة للمسلمين في كوسوفو، وكذلك في مجال تدريب الأئمة وخريجي جامعة الأزهر من طلبة كوسوفو على علوم الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف، لما للدار من تجربة رائدة في هذه المجالات.

من ناحيته، أثنى الشيخ نعيم ترنافا، على مجهودات دار الإفتاء المصرية وفضيلة المفتي في نشر المنهج الإفتائي الصحيح ومواجهة الفكر المتطرف.

ونوه مفتي كوسوفو، بأن المسلمين في كوسوفو يتمنون رؤية المزيد من الحضور للمنهج الأزهري هناك، مبديًا تطلعه إلى الاستفادة من خبرات دار الإفتاء المصرية في تدريب الأئمة على الإفتاء، وكذلك الطلبة الكوسوفيين من خريجي جامعة الأزهر على مهارات الإفتاء.
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مفتي كوسوفو مفتي الجمهورية شوقي علام المفتي

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