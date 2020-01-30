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وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره البريطاني في لندن

الخميس 30/يناير/2020 - 01:47 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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يعقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره البريطاني دومينيك راب اجتماعًا في أحد مراكز الأبحاث في لندن، اليوم الخميس.

من المتوقع أن يناقش كبار المسؤولين مجموعة من القضايا، بما في ذلك صفقة تجارة حرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقضية مثيرة للجدل تتعلق بمشاركة شركة هواوي الصينية في تطوير نظام الجيل الخامس البريطاني.

وقد وصل مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إلى لندن يوم الأربعاء إلى بريطانيا إذا كان يقف على مفترق طرق تاريخي على وشك مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وجاءت الموافقة التي أعطتها المملكة المتحدة لمشاركة المجموعة الصينية هواوي في شبكة الجيل الخامس للاتصالات، بمثابة تحدٍّ لتحذيرات واشنطن المتكررة، حسب وكالة "أ ف ب".

كما أنها أُضيفت إلى لائحة المواضيع الخلافية التي يُفترض أن يتمّ تناولها في المحطة الأولى من جولة بومبيو في أوروبا وآسيا التي يزور خلالها أيضًا كييف في خضمّ محاكمة ترامب في القضية الأوكرانية بهدف عزله.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: إنه يفترض في لندن أن "يجدد بومبيو تأكيده على العلاقة الخاصة" التي تجمع الأمريكيين والبريطانيين و"أن يناقش طريقة توسيع وتعميق الروابط التجارية" بعد الخروج التاريخي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني يناير.

ويؤيّد الرئيس الأمريكي بشدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي سينفّذه رئيس الحكومة البريطانية المحافظ وقد وعده باتفاق تجاري ثنائي "هائل" و"رائع".

لكن المفاوضات تبدو صعبةً؛ فرغم الصداقة التي يُظهرها الزعيمان، إلا أنه قد تخيّم خلافات على المحادثات.



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