تجديد حبس المتهمة بقتل طفلتها في النزهة 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات في محكمة جنح النزهة، تجديد حبس المتهمة بقتل طفلتها، 15 يوما على ذمة التحقيق.





تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا من ربة منزل، يفيد بوفاة طفلتها البالغة من العمر 6 سنوات، بسبب تناولها أقراص مخدرة بطريق الخطأ، وتم إخطار النيابة.





كشفت تحقيقات نيابة النزهة، برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، كذب رواية المتهمة، وأن الواقعة بها شبهة جنائية، كما كشفت تناول المتهمة لحبوب "الفيل الأزرق"، ثم قررت قتل طفلتها والانتحار بتناول كمية كبيرة من العقاقير المخدرة، إذ وضعت لإبنتها أقراص مخدرة في العصير.





وأضافت التحقيقات أن المتهمة دخلت في غيبوبة ثم استفاقت لتجد ابنتها جثة هامدة، حيث أبلغت الشرطة بالواقعة.



