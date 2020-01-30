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ابنة الملياردير بيل جيتس توافق على خطوبتها من صديقها المصري نايل نصار

الخميس 30/يناير/2020 - 01:39 م
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بوابة الفجر
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أعلنت جنيفر جيتس، ابنة الملياردير بيل جيتس، ومؤسس شركة مايكروسوفت، عن خطوبتها من الفارس المصري نايل نصار بعد أن تقدم لخطبتها.

وقالت جنيفر جيتس عبر حسابها على موقع انستجرام: "نائل نصار، أنت شخص فريد من نوعه، لقد اجتحتني تماما في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، وفاجأتني في أكثر المواقع أهمية التي شهدت على عواطفنا المشتركة العديدة، لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتنا في التعلم والكبر والضحك والمحبة معا، نعم مليون مرة"

يذكر أن جنيفر البالغة من العمر 23 عاما، ولدت في مدينة واشنطن، وحصلت على شهادة في علم الأحياء من جامعة ستانفورد، وهي الآن في طريها للحصول على شهادة عليا في الصيدلة وعلم الأدوية.

أما نائل نصار، البالغ من العمر 28 عاما، فقد نشأ في الكويت ودرس أيضا في جامعة ستانفورد وحصل على شهادة في الإدارة والاقتصاد، وهو فارس مشهور في رياضة القفز عن الحواجز.


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نايل نصار شركة مايكروسوفت جنيفر جيتس الملياردير بيل جيتس ابنة بيل جيتس

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