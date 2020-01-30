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محافظة الجيزة تُحدد القيم السعرية للتصالح في 6 مناطق بالوراق

الخميس 30/يناير/2020 - 01:52 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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حددت محافظة الجيزة، القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، بنطاق حي الوراق وفقا للأغراض التجارىة والإدارية والسكنية، وفقا لما حددتة اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح‪ .‬

حيث أصدر محافظ الجيزة، قرارا بالقيم السعرية لـ6 مناطق بنطاق الحي شملت:-

-المنطقة الأولى: كورنيش النيل بداية من وزارة الري، وحدود الحيز العمراني لحي الوراق، وشارع الحاج كمال محمد أحمد، والطريق الدائري، وطريق جمال عبد الناصر،  وشارع وزارة الري، حتى إلتقائه بكورنيش النيل‪ .‬

-المنطقة الثانية: شارع جمال عبد الناصر "طريق كورنيش النيل" بداية من طريق النصر وشارع الجزارين، وشارع وراق الحضر التجاري، وشارع الظاهر بيبرس، وسعد زغلول، وترعة السواحل، والجيش، والنصر، حتى إلتقائه مع شارع جمال عبد الناصر "طريق كورنيش النيل".‬

-المنطقة الثالثة: شارع البوهي بداية من إلتقائه مع شارع القومية العربية، وشارع ترعة السواحل، وشارع المدرسة الإعدادية، وإمتداده وشارع داير الناحية، وشارع الجمعية الزراعية، وشارع مدرسة الأورمان، وشارع عشرة، وشارع العروبة، وشارع القومية العربية حتى إلتقائه مع شارع البوهي‪.‬

-المنطقة الثالثة: (أ) كفر الهنادوه شارع داير الناحية، وشارع علي أمين حتى شارع داير الناحية المنطقة الثالثة (ب) كفر السليمانية، شارع النصر بداية من طريق السليمانية العمدة، وشارع داير الناحية حتى إلتقائه بطريق السليمانية العمدة‪ . ‬

-المنطقة الرابعة: طريق العروبة بداية إلقائه بشارع الرحمة (بني محمد سابقا)، وشارع عشرة وشارع مدرسة الأورمان، وشارع الجمعية الزراعية، وشارع داير الناحية، وإمتداده مع شارع المدرسة الإعدادية، وشارع جمال عبد الناصر، (طريق كورنيش النيل)، والطريق الدائري، وشارع ترعة بشتيل، وشارع الرحمة، (شارع بني محمد سابقا) حتى إلتقائه مع شارع العروبة‪.‬

-المنطقة الخامسة: طريق جمال عبد الناصر (طريق كورنيش النيل) بداية من إلتقائه مع شارع الجزارين وشارع ترعة السواحل وشارع سعد زغلول وشارع الظاهر بيبرس وشارع وراق الحضر التجارى وشارع الجزارين حتى إلتقائه مع جمال عبد الناصر (طريق كورنيش النيل).

-المنطقة السادسة: حدود الحيز العمراني لقريتي طناش ونزلة الزمر (أ) وقرية جزيرة محمد (ب)،‪ ‬حيث تراوحت قيمة التصالح في المتر السكني بتلك المناطق 50 جنيه، كحد أدنى و120جنيه كحد أقصى، و50 جنيه للأغراض الإدارية كحد أدنى، و160جنيه كحد أقصى، و50 جنيه للمتر التجاري كحد أدنى و280 جنيه كحد أقصى، للشوارع البالغ مساحتها 20 مترا فأكثر والشوارع الأقل من 20 مترا حتى 16 مترا والشوارع الاقل من 16 مترا‪ .‬

كما أصدر محافظ الجيزة، قرارا بتحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء، والتي تختلف عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها في حوالي 5 شوارع رئيسىة، وهى: شارع النيل 600 للتجاري 320 للإداري 280 للسكني، وشارع إمبابة 600 للتجاري 240 للإداري، و200 للسكني، وشارع القومية 1200 للتجاري 320 للإداري، 280 للسكني وشارع العروبة 1200 للتجاري، 200 للإداري 160 للسكني وشارع السينما 600 للتجاري 200 للإداري 160.
محافظة الجيزة تُحدد القيم السعرية للتصالح في 6 مناطق بالوراق
محافظة الجيزة تُحدد القيم السعرية للتصالح في 6 مناطق بالوراق
محافظة الجيزة تُحدد القيم السعرية للتصالح في 6 مناطق بالوراق
محافظة الجيزة تُحدد القيم السعرية للتصالح في 6 مناطق بالوراق
محافظة الجيزة تُحدد القيم السعرية للتصالح في 6 مناطق بالوراق
محافظة الجيزة تُحدد القيم السعرية للتصالح في 6 مناطق بالوراق
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