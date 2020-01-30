حمدالله يُرعب حارس ضمك ويستهدف صدارة الهدافين

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا على نظيره ضمك، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس.

موعد مباراة النصر وضمك

ويقام اللقاء بين النصر وضمك، يوم الخميس المقبل، عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت السعودية، والواحدة بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

أصبح مهاجم النصر حمدالله يعرف طريق مرمى ضمك جيدًا، سواء مع حارس المرمى شراحيلي أو رحماني شمس الدين، إذ أن الأول تلقى 3 أهداف من المغربي، والثاني تلقت شباكه هدف من عبدالرزاق.

جديربالذكر أن المغربي عبدالرزاق حمدالله يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 10 أهداف، ويسعى لاحتلال صدارة الهدافين، إذ أنه يتبقى له هدفين فقط ليتساوى مع الفرنسي بافتيمبي جوميز لاعب الهلال وصاحب المركز الأول في القائمة برصيد 12 هدف.