مهرجان "آفاق" يختتم فعالياته بتكريم لطفي لبيب ورجاء الجداوي والسعدني (فيديو وصور)

اختتمت فعاليات الدورة السادسة من مهرجان "آفاق" مسرحية، بتكريم عدد من نجوم الفن وعلى رأسهم الفنان القدير لطفي لبيب والنجمة الكبيرة رجاء الجداوي، كما كرم اسم الراحل سمير خفاجي، الذي تحمل الدورة اسمه، وسط حضور الفرق المشاركة في المهرجان.





وكرم المهرجان الفنان صلاح السعدني وتسلم تكريمه شقيقه الكاتب الصحفي الكبير أكرم السعدني، كما كرم اسم الفنان الكبير الراحل محمود الجندي وتسلمتها أرملته، كما كرم المهرجان لجنة التحكيم وكان منهم الدكتور الفنان أيمن الشيوي والمخرج عبد الغني ذكي والأكاديمي محمد عبد العزيز والدكتورة عبير منصور والكاتب المسرحي سعيد حجاج وتسلمها نيابة عنه الكاتب والناقد أحمد زيدان والفنانة حنان شوقي.









وعقب التكريمات أعلن المخرج هشام السنباطي، رئيس ومؤسس المهرجان جوائز الدورة السادسة وحصد الجوائز عرض " سينما 1930" وعرض " فلاش" و"كوميديا الأيام السابعة"، وحصد أحمد ناصر جائزة أفضل ممثل وجائزة أفضل ممثلة مي شريف وجائزة أفضل مؤلف محمود جمال الحديني وحصل محمد جمال علي جائزة أفضل مخرج وحصل علي جائزة أفضل عرض ميم مسرحية "خط سير" أما جائزة أفضل عرض مسرحي طويل حصدها عرض "1930" وحصدت جائزة لجنة التحكيم الخاصة مسرحية "حكاية طرابلسية " بطولة خدوجة صبري وإخراج جمال عبد الناصر.



