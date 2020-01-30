ريشا كوستا وسمارة ناوي وعنبة يطرحون مهرجان "كده باظت"

طرح نجوم المهرجانات الشعبية ريشا كوستا وسمارة ناوي، وعنبة، مهرجان جديد يحمل اسم "كده باظت"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وحصد المهرجان على نسبة مشاهدة عالية منذ طرحه، فضلًا عن تفاعل جمهورهم وعشاق فن المهرجانات.



يقدم المهرجان كل من ريشا كوستا، وسمارة ناو، وعنبة ومن كلمات ريشا كوستا، "اورج" عيد ميسى، ومن توزيع شيندى، وخليل، ويقول المهرجان: "كده باظت كده ساحت عمر واحد رب واحد شوف يا صاحبي روحي راحت شقيان في الصخر ناحت، ياروح ما بعدك روح مهما ورتنا الجروح، انا ربي اللي حاميني مطرح هتروح هروح".

