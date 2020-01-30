حلا شيحة تروج لفيلم "مش أنا"

روجت الفنانة حلا شيحة لفيلمها الجديد "مش أنا"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت حلا صورتين جديدتين لها من كواليس تصوير الفيلم، ظهرت في الصور وهي برفقة الفنان ماجد الكدواني، وعلقت على الصور قائلة:"من الرياض مع فريق عمل فيلم مش أنا، من أجمل الصور".



فيلم" مش أنا" بطولة تامر حسني، حلا شيحة،سوسن بدر،ماجد الكدواني، سيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة حلا شيحة الدرامية مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "زلزال"، وهوبطولة محمد رمضان ونسرين أمين،هنادى مهنى، منى عبد الغنى،ماجد المصرى، حسام داغر مصطفى منصور، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، و ويعد هذا المسلسل أول عمل لها بعد قرار اتعزالها للفن وارتداء الحجاب.