فرنسا.. نقابات الطيران تطالب بوقف الرحلات الجوية إلى الصين

طلبت نقابات الطيران الفرنسية الرئيسية من المديرين إنهاء الرحلات الجوية، وفقًا لمسؤولي UNAC و SNPNC، وهما من أكبر أربع مجموعات.





عند سؤاله عن التعليق على الموقف، قال متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الفرنسية - كيه إل إم، في اجتماع عقد يوم الأربعاء: "تقوم الخطوط الجوية الفرنسية بمراقبة الوضع سريع التطور في الوقت الفعلي. تظل صحة وسلامة طاقمها هي الأولوية المطلقة"، حسب وكالة "رويترز".





وقال ممثلو الموظفين لـ"رويترز"، وسط مخاوف من أن الرحلات الجوية قد تعرض الموظفين لفيروس كورونا وتساعد في انتشار العدوى: "طالبت نقابات الطيران الفرنسية الرئيسية في شركة الخطوط الجوية الفرنسية بأن تتوقف شركة النقل عن السفر إلى الصين".





وقد كشفت الحكومة الصينية، اليوم الخميس، عن موعد انخفاض انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.





وقالت الحكومة الصينية، وفقًا لبياناتها الأولية، يصل تفشي فيروس كورونا إلى ذروته بحلول منتصف شهر فبراير، ثم يبدأ في الانخفاض، وسينتهي تمامًا بنهاية شهر مارس.





ونقلت صحيفة "جينمين جيباو"، عن عالم الأوبئة الرائد في مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين، تسنغ غوانغ: "المرض لديه فترة حضانة، ولكن إذا عدنا لـ 23 يناير، عندما بدأ الحجر الصحي في ووهان، فبحلول 8 فبراير، يمكن أن نرى ب نتائج واضحة، سيبدأ الوباء في الانخفاض".





ووصفت منظمة الصحة العالمية، فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات، التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".





ووصل عدد حالات الوفاة، لأكثر من 170 شخصا، فيما ارتفعت الإصابات لأكثر من 7711 حالة، حسبما قالت وسائل إعلام صينية.





ويذكر أن الأعراض الشائعة للعدوى، تشمل أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.











