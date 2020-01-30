Advertisements
Advertisements
Advertisements

فرنسا.. نقابات الطيران تطالب بوقف الرحلات الجوية إلى الصين

الخميس 30/يناير/2020 - 01:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
طلبت نقابات الطيران الفرنسية الرئيسية من المديرين إنهاء الرحلات الجوية، وفقًا لمسؤولي UNAC و SNPNC، وهما من أكبر أربع مجموعات.

عند سؤاله عن التعليق على الموقف، قال متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الفرنسية - كيه إل إم، في اجتماع عقد يوم الأربعاء: "تقوم الخطوط الجوية الفرنسية بمراقبة الوضع سريع التطور في الوقت الفعلي. تظل صحة وسلامة طاقمها هي الأولوية المطلقة"، حسب وكالة "رويترز".

وقال ممثلو الموظفين لـ"رويترز"، وسط مخاوف من أن الرحلات الجوية قد تعرض الموظفين لفيروس كورونا وتساعد في انتشار العدوى: "طالبت نقابات الطيران الفرنسية الرئيسية في شركة الخطوط الجوية الفرنسية بأن تتوقف شركة النقل عن السفر إلى الصين".

وقد كشفت الحكومة الصينية، اليوم الخميس، عن موعد انخفاض انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

وقالت الحكومة الصينية، وفقًا لبياناتها الأولية، يصل تفشي فيروس كورونا إلى ذروته بحلول منتصف شهر فبراير، ثم يبدأ في الانخفاض، وسينتهي تمامًا بنهاية شهر مارس.

ونقلت صحيفة "جينمين جيباو"، عن عالم الأوبئة الرائد في مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين، تسنغ غوانغ: "المرض لديه فترة حضانة، ولكن إذا عدنا لـ 23 يناير، عندما بدأ الحجر الصحي في ووهان، فبحلول 8 فبراير، يمكن أن نرى ب نتائج واضحة، سيبدأ الوباء في الانخفاض".

ووصفت منظمة الصحة العالمية، فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات، التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

ووصل عدد حالات الوفاة، لأكثر من 170 شخصا، فيما ارتفعت الإصابات لأكثر من 7711 حالة، حسبما قالت وسائل إعلام صينية.

ويذكر أن الأعراض الشائعة للعدوى، تشمل أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.




Advertisements

أخبار تهمك

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ ساعتين و 51 دقيقة

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر اليوم الخميس 30 / 1 / 2020 في نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس beIN SPORTS HD 10

منذ حوالي 3 ساعات

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ حوالي 16 ساعة

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ حوالي 17 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 17 ساعة

Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

منذ حوالي 16 ساعة

القبض على فنان شهير بتهمة السطو على منزل

منذ حوالي 4 ساعات

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ حوالي 17 ساعة

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر Premier League latest: West Ham United v Liverpool - Live

منذ حوالي 16 ساعة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ حوالي 5 ساعات

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ حوالي 21 ساعة

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 16 ساعة

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ أقل من ساعتين

"سجل بياناتك" | ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020

منذ ساعة و 14 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:24 ص

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

10:20 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

08:52 م

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

09:16 ص

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

10:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status