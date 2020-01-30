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كمال فريد: دمنهور يحتاج لمساندة الجميع والجمهور كلمة السر

الخميس 30/يناير/2020 - 01:47 م
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بوابة الفجر
محمد الشريف
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أكد كمال فريد نجم دمنهور السابق المدير الفنى الحالي لدمنهور، أن فريق دمنهور يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة جدا تؤهله للعودة من جديد إلى مكانته الطبيعية والدخول بقوة في المنافسة على الصعود للدورى الممتاز بشرط التدخل العاجل وتقديم الدعم المادي من قبل المسئولين ورجال الاعمال بالمحافظة وأيضا من محافظ البحيرة في ظل ظروف النادي المالية الصعبة جدا وذلك من أجل أستكمال المشوار بنجاح

وأشار فريد إلى أن هدفه خلال اللقاءات المقبلة مع دمنهور هو مواصلة الانتصارات وعدم التفريط في أي نقاط من اجل الوصول إلي قمة المجموعة الثالثة .

وأضاف كمال فريدأنه والجهاز المعاون تحملوا صعوبات وضغوط كبيرة جدا منذا أن تولي المسئولية الفنية ولكننا نجحنا في الخروج بالفريق إلي برالأمان والعودة للمنافسة الجديدة

وطلب فريد بضرورة أستمرار تقديم الدعم المادي والمعنوي من مجلس أدارة نادي دمنهور للفريق خلال هذه الفترة لتحفيز اللاعبين علي مواصلة النتائج الجيدة و من أجل إستكمال المسيرة في المزاحمة علي المنافسة والعودة مجددا إلي دوري الاضواء والشهرة.

وناشد المديرالفني لدمنهورجميع القيادات التنفيذية والشعبية والرياضية بمحافظة البحيرة بالوقوف خلف الفريق الدمنهوري في هذا التوقيت الحرج من أجل تحقيق الهدف المنشود

يذكر أن دمنهور حقق الفوز خارج ملعبه علي بيلا بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني.
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