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رئيس "محلية النواب": المواقف في مصر عايزة إرادة ورؤية

الخميس 30/يناير/2020 - 01:46 م
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السجيني
السجيني
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قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن "المواقف في مصر عايزة إرادة ورؤية مركزية تنفذها الإدارات اللامركزية، قولنا الأراضي البديلة والوزارات المعنية وشركاء النجاح في هذا الملف، وحددنا اجتماعا في شهر مارس المقبل، سيحضره وزير التنمية المحلية لعرض رؤية الدولة لحل مشكلة المواقف وتطويرها".

وتابع أن "مشكلة المواقف موروث تراكمي، مش جهة ولا وزارة واحدة اللي هتحله، الجيزة معندهاش أراضي بديلة لإقامة المواقف عليها، الأوقاف عندها أراضي، الأمر يحتاج إلى رؤية وإرادة دولة، وتعاون بين الوزارات، ونحن في لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان نعمل على هذا الملف منذ 4 سنوات".

وأضاف أنه "توجد مواقف عشوائية تحتاج لإزالة وأخرى يمكن توفير أراضٍ بديلة لها وتقنينها، لازم رؤية وخطة بجدول زمني للتنفيذ، والمحافظات حاليا بدأت تحصر المواقف العشوائية، والمواقف الرسمية إيراداتها ضعيفة جد".

واستطرد أنه "لا بد أن نستغل أننا حاليا في دولة تعمل بجدية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفتح كل الملفات، والرئيس لا يتأخر في التوجيه بتوفير أي إمكانيات وموارد لتطوير أي ملف وحل مشكلاته، طالما أنه توجد رؤية وحسن عرض".

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة نحو 40 طلب إحاطة مقدمة من النواب، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومسئولي المحافظة.

وتتعلق طلبات الإحاطة بالمشكلات كافة، ونقص الخدمات في المحافظة، خاصة الطرق والكباري والمواصلات والصرف الصحي والعشوائيات، ومخالفات البناء، وحوادث الطرق، والنظافة والقمامة، بالإضافة إلى إهدار المال العام في رصف بعض الشوارع في الدقي، باستبدال بلاط الانترلوك بالرخام والجرانيت، وغيرها.
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الكلمات المفتاحية

وزير التنمية المحلية التنيمية المحلية الإدارة المحلية أحمد السجيني

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