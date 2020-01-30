مركز فرنسي: قطر تحاول تدمير الديمقراطية في السودان

كشف مركز فرنسي مختص في الدراسات السياسية، أن قطر تساهم في تدمير الديمقراطية في تونس، والجزائر، والسودان.

وحمّلت الدراسة السلطة وجهاز الأمن -بشكل خاص- في كل ما أصاب الداخل القطري، وكثير مما أصاب العالم العربي، من استعداء الشعوب العربية.

وقال المركز الفرنسي، إن قطر تحولت في السنوات الأخيرة إلى واحدة من أكثر الدول العربية والإسلامية كرهًا بفعل تورطها المباشر في نشر الإرهاب في المنطقة، والحرب الدموية في اليمن وليبيا، وانتهاكات نظام تميم بن حمد في الداخل والخارج.

وأشار المركز الفرنسي، إلى أن سوء السمعة الحاصل في دولة قطر وسياسة صناعة الخصوم بفعل سلوك النظام الحاكم.

وأوضح المركز الفرنسي، أن سياسة الدولة الداخلية والخارجية انحدرت تدريجيًّا، نحو سياسة عقيمة تثير غضب المواطنين وتنتهك أبسط حقوقهم، وسمعة خارجية أكثر سوءًا عبر حروب وتدخلات تثير غضب شعوب الدول الأخرى.

ووفقًا لإحصاءات سرية قام بها المركز، فإن معظم المواطنين يرون أن السلطات وكبار المسؤولين اقترفوا أفعالًا وتصريحات أدت إلى تشويه السمعة، وتأكد لهم أن دولة قطر بعد حكم تميم فقدت السمعة الدولية الحسنة والطيبة، وحلت مكانها الانطباعات السلبية.