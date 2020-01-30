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الزمالك يطالب أبو ريدة بالتدخل في أزمة السوبر

الخميس 30/يناير/2020 - 01:44 م
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ابو ريده
ابو ريده
هاني عصام
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طلب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم بالتدخل في أزمة مباراة السوبر الافريقي أمام الترجي التونسي.

وحدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم في وقت سابق يوم 14 فبراير المقبل موعدًا لمباراة السوبر أمام الترجي التونسي.

وتحدث مرتضى مع أبو ريدة وطلب منه التدخل لدى الكاف من أجل نقل اللقاء لأي مكان بعيدًا عن قطر أو تقبل وجهة نظر إدارة الزمالك وعدم توقيع أي عقوبات على النادي بسبب عدم المشاركة في اللقاء.

ويواجه الزمالك مشكلة بسبب العقوبات المنتظرة على النادي من جانب الكاف حال عدم المشاركة والغرامة المالية الكبيرة التي سيتحملها النادي.
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