حسام البدري: ثقتي كبيرة فى مهاجمي منتخب مصر



أكد حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر على ثقته بمهاجمي مصر خلال المرحلة القادمة، مؤكدًا انه سيساعدوه كثيرًا فى تحقيق المطلوب خلال المرحلة القادمة والمباريات الهامة التى تنتظر الفراعنة فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية وتصفيات كأس العالم.



وعبر البدري عن ثقته فى المهاجمين، موضحًا أن عليهم إثبات جدارتهم فى إرتداء قميص منتخب مصر والثقة فى إمكانياتهم من أجل اللعب للمنتخب.



ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب توجو مارس القادم ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021، ويسعي الفراعنة للفوز بمباراة توجو بعد التعادل فى أول مباراتان امام كل من كينيا وجزر القمر.



وأوضح البدري أن بالفعل المنتخب عانى خلال الفترة السابقة والمعسكر الماضي بسبب غيابات العديد من اللاعبين، مشيرًا إلا انه كان هناك بعض اللاعبين الجدد الذى ظلموا بالمشاركة بسبب ظروف الفريق ولكن لديهم الفرصة من جديد فى المنتخب ليقدموا الكثير.



ويحضر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر وجهازه المعاون المكون من طارق مصطفي وأحمد أيوب في منصب المدرب العام وسيد معوض المدرب المساعد وأيمن طاهر مدرب الحراس كل مباريات الدوري المصري لمتابعة جميع اللاعبين عن قرب.