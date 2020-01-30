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عاجل.. نجم برشلونة ينتقل الى روما على سبيل الإعارة

الخميس 30/يناير/2020 - 01:39 م
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برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي
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أعلن نادي برشلونة الإسباني ، اليوم الخميس، انتقال كارليس بيريز لاعب الفريق إلى الدوري الإيطالي، وبالتحديد الى فريق روما على سبيل الاعارة  مقابل مليون يورو خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وتضمن عقد الإعارة أحقية روما في شراء اللاعب في حالة دفع 11 مليون يورو  بعد انتهاء الإعارة، بالإضافة إلى 3.5 مليون يورو كمتغيرات.

وأوضح أن برشلونة يحتفظ بحق رفض أي عملية بيع مستقبلية لبيريز، لأن أولوية الشراء ستكون للنادي الكتالوني.

ووجه برشلونة الشكر إلى كارليس بيريز على التزامه واحترافيته، وتمنى له كل الخير في مسيرته.
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