أسعار النفط تواصل تراجعها مع استمرار انتشار "كورونا"

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس، لتستأنف تراجعها بعد أن استقرارها لفترة وجيزة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، في الوقت الذي ينتشر فيه القلق من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا في الصين، بينما أدى ارتفاع فاق التوقعات في مخزونات الخام الأمريكية إلى تفاقم المعنويات السلبية في السوق.





وتراجع خام القياس العالمي برنت 62 سنتا أي 1% إلى 59.19 دولار للبرميل، بعد أن زاد 0.5% أمس الأربعاء، وتراجع الخام الأمريكي 51 سنتا أي 1% إلى 52.82 دولار للبرميل بعد أن انخفض 0.3 % في الجلسة السابقة.









وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام ارتفعت بأكثر من سبعة أمثال توقعات السوق، لتزيد 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 يناير.





وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين زادت إلى مستوى قياسي، لترتفع للأسبوع الثاني عشر على التوالي وتصل إلى 261.1 مليون برميل.