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بدرية طلبة وانتصار في "بيت ريا وسكينة " على النهار

الخميس 30/يناير/2020 - 01:36 م
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بدرية طلبة وانتصار
بدرية طلبة وانتصار
الفجر الفني
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تعاقد كل من الفنانة انتصار وبدرية طلبة مع شركة الريفي ميديا لتقديم برنامج جديد على شاشة قناة النهار، يحمل اسم "بيت ريا وسكنيه"، ليتم عرضه على مدار يومين من كل أسبوع هما الأحد والثلاثاء، ومن المقرر أن يتم تصوير البرومو الخاص بالبرنامج داخل ستوديوهات القناة بمدينة الإنتاج الإعلامي خلال يومين.

 

"بيت ريا وسكينة" برنامج اجتماعي نسائي كوميدي يهتم بمناقشة القضايا الجدلية التي تهتم السيدات، ويهدف تقديم محتوي نسائي كوميدي هادف بعيد عن البرامج النسائية الاعتيادية.

 

من ناحية تشارك بدرية طلبة في موسم رمضان المقبل بمسلسل "ونحب تاني لية"، بطولة ياسمين عبد العزيز ، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وأبرمت الشركة المنتجة للعمل التعاقد مع كل من النجوم شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى، وسمر يسرى، ومن المقرر أن تنضم عدة شخصيات لفريق العمل خلال الأيام المقبلة.

 

يذكر أن آخر مسرحية قدمتها الفنانة انتصار وبدرية طلبة كانت "ريا وسكنية تاني" تلعب فيها الفنانة انتصار شخصية "سكينة" وتقدم الفنانة بدرية طلبة دور"ريا" ويجسد الفنان حمدى الوزير دور "عبد العال" ويشارك فى بطولتها أيضا الفنان رضا إدريس، وهى من تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح، وتتناول المسرحية الشق الآخر من قصة "ريا وسكينة" بشكل كوميدى هادف.

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