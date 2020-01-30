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زعيم كمبودي يحث على الهدوء حيال فيروس كورونا الصيني

الخميس 30/يناير/2020 - 12:21 م
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مـحــمد حســــــــــين
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حث زعيم كمبوديي المواطنين على التزام الهدوء حيال فيروس كورونا الجديد، والذي تأكد في حالة واحدة لزائر من ووهان، في الوقت الذي هدد فيه بطرد المراسلين أو المسؤولين الذين يرتدون قناع الوجه.

وقال رئيس الوزراء هون سن، في خطاب بثه التلفزيون اليوم الخميس، إنه يجب ألا يخاف الناس لأن المرض الحقيقي الذي يواجهونه هو الخوف، بناءً على معلومات غير دقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما أوردت وكالة "أسوشييتد برس".

وأضاف المسؤول: "رئيس الوزراء لا يرتدي قناعًا، فلماذا يجب أن ترتدي قناعًا هنا".

كان هون سين، الذي ينشر بنشاط على حسابه الخاص على فيسبوك، ينتقد المعلومات الخاطئة عن الفيروس الذي انتشر على تلك المنصة في كمبوديا.

وقد كشفت الحكومة الصينية، اليوم الخميس، عن موعد انخفاض انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

وقالت الحكومة الصينية، وفقًا لبياناتها الأولية، يصل تفشي فيروس كورونا إلى ذروته بحلول منتصف شهر فبراير، ثم يبدأ في الانخفاض، وسينتهي تمامًا بنهاية شهر مارس.

ونقلت صحيفة "جينمين جيباو"، عن عالم الأوبئة الرائد في مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين، تسنغ غوانغ: "المرض لديه فترة حضانة، ولكن إذا عدنا لـ 23 يناير، عندما بدأ الحجر الصحي في ووهان، فبحلول 8 فبراير، يمكن أن نرى ب نتائج واضحة، سيبدأ الوباء في الانخفاض".

ووصفت منظمة الصحة العالمية، فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات، التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

ووصل عدد حالات الوفاة، لأكثر من 170 شخصا، فيما ارتفعت الإصابات لأكثر من 7711 حالة، حسبما قالت وسائل إعلام صينية.
ويذكر أن الأعراض الشائعة للعدوى، تشمل أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

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