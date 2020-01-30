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كشف ملابسات سرقة نصف مليون جنيه من شركة بالشرقية

الخميس 30/يناير/2020 - 12:34 م
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الفريق
الفريق
هبة عبد الحفيظ
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ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، عناصر تشكيل عصابي، قاموا بسرقة مؤسسة لتجارة الحديد بالشرقية.

وتبلغ لمركز شرطة الزقازيق، بمديرية أمن الشرقية، من مالك مؤسسة تجارة حديد التسليح، بدائرة المركز، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، بتهديد شخصين للخفير الخصوصي، القائم على حراسة الشونة الخاصة، بالشركة بسلاح أبيض، والاستيلاء على 554 ألف جنيه، من دولاب خشبي بمكتب المحاسب، وجهاز DVR، وهاتف محمول، ومبلغ مالي خاص بالخفير).

وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم، 6 عاطلين، جميعهم لهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بمحافظتي الدقهلية والغربية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بعدة بمأموريات برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، جنوب سيناء، أسفرت عن ضبط 4 منهم، وبحوزتهم سيارتين ربع نقل.

وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة، بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وقيامهم بالتوجه لمحل الواقعة مستقلين السيارتين، وتمكنوا من الدلوف لداخل المخزن عقب قص القفل الخاص بالبوابة الحديدية، وقيام اثنين منهم بتهديد الخفير بالسلاح الأبيض، والاستيلاء على المسروقات كرهًا عنه، وفروا هاربين.

وتم بإرشاد المتهمين المضبوطين، ضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وكذا مبلغ مالي قدره 118 ألف جنيه، من ضمن المبلغ المستولى عليه، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين وباقي المبلغ المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي قاموا بسرقة مؤسسة لتجارة الحديد بالشرقية.

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية، من مالك مؤسسة لتجارة حديد التسليح، كائنة بدائرة المركز، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، بقيام شخصان مجهولان بتهديد الخفير الخصوصي القائم على حراسة الشونة الخاصة بالشركة بسلاح أبيض، والإستيلاء على مبلغ مالي قدره 554 ألف جنيه من داخل دولاب خشبي بمكتب المحاسب، جهاز DVR - وكذا هاتف محمول ومبلغ مالي خاصين بالخفير.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة 6 عاطلين، جميعهم لهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بمحافظتي الدقهلية والغربية.

عقب تقنين الإجراءات الأمنية المشددة تم إستهدافهم بعدة بمأموريات برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارات البحث الجنائي بمديريات أمن "الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، جنوب سيناء"، أسفرت عن ضبط 4 منهم، وبحوزتهم 2 سيارة ربع نقل.

وبمواجهتهم إعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة، بالإشتراك مع المتهمان الهاربان وقيامهم بالتوجه لمحل الواقعة مستقلين السيارتين، وتمكنوا من الدلوف لداخل المخزن عقب قص القفل الخاص بالبوابة الحديدية، وقيام اثنين منهم بتهديد الخفير بالسلاح الأبيض والإستيلاء على المسروقات كرهًا عنه، وفروا هاربين.

وتم بإرشاد المتهمين المضبوطين ضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وكذا مبلغ مالي قدره 118ألف جنيه، من ضمن المبلغ المستولي عليه، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان وباقي المبلغ المستولي عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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