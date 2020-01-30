كشف ملابسات سرقة نصف مليون جنيه من شركة بالشرقية

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية، من مالك مؤسسة لتجارة حديد التسليح، كائنة بدائرة المركز، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، بقيام شخصان مجهولان بتهديد الخفير الخصوصي القائم على حراسة الشونة الخاصة بالشركة بسلاح أبيض، والإستيلاء على مبلغ مالي قدره 554 ألف جنيه من داخل دولاب خشبي بمكتب المحاسب، جهاز DVR - وكذا هاتف محمول ومبلغ مالي خاصين بالخفير.





على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة 6 عاطلين، جميعهم لهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بمحافظتي الدقهلية والغربية.





عقب تقنين الإجراءات الأمنية المشددة تم إستهدافهم بعدة بمأموريات برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارات البحث الجنائي بمديريات أمن "الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، جنوب سيناء"، أسفرت عن ضبط 4 منهم، وبحوزتهم 2 سيارة ربع نقل.





وبمواجهتهم إعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة، بالإشتراك مع المتهمان الهاربان وقيامهم بالتوجه لمحل الواقعة مستقلين السيارتين، وتمكنوا من الدلوف لداخل المخزن عقب قص القفل الخاص بالبوابة الحديدية، وقيام اثنين منهم بتهديد الخفير بالسلاح الأبيض والإستيلاء على المسروقات كرهًا عنه، وفروا هاربين.



