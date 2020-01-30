Advertisements
Advertisements
Advertisements

وقائع مفبركة.. جمال عيد حقوقي بدرجة "عميل"

الخميس 30/يناير/2020 - 12:33 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

 الدفاع عن المظلومين ستارا لمسرحية هزلية، يقودها المحامي الهارب جمال عيد، الذي يدعي الدفاع عن المظلومين والمعارضين السياسيين، ولكنه في حقيقة الأمر يستغل عباءة حقوق الإنسان للإساءة إلى مصر، بجانب اتهام الدولة بغير الحقيقة بسرقة سيارته وتشويه وجهه.

 

بلاغ للنائب العام

 

تقدم عدد من رواد ”السوشيال ميديا” ببلاغ للنائب العام ضد جمال عيد بعد تطاوله على القضاء والنيابة المصرية ، تقدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ببلاغ لـ النائب العام ضد المحامي، جمال عيد، مؤكدين أنه يتطاول على القضاء ويتهم النيابة بإهدار حقوقه.

 

وأكد رواد "السوشيال ميديا" في بلاغهم: "الناشط يتجاوز القانون ويزعم بمسئولية النيابة عن الاعتداء عليه بإلقاء البوية ـ الواقعة المفبركة إياها"، مضيفين أن : "الأثاري الذي يدافع عن العناصر الارهابية يصف الاعتداء المزعوم عليه بالطلاء بأنه جريمة إرهابية".

 

واختتموا: "هل يوجد بجاحة أكبر من ذلك، جمال عيد لايري أن العناصر التي تحاكم امام القضاء ارهابيين، ولكنه يري أن من يتعدي عليه إرهابي" .

 

سرقة السيارة

 

قبل عدة أشهر، ادعى جمال عيد بأن الدولة المصرية سرقت سيارته والقت بالطلاء "البوية" علي وجهه ليعيش دور الضحية والمظلوم، يأمل عيد بخداع الشعب المصري باعتبار أن الشعب المصري يسمع بدون تفكير وتدبر،

 

يكتفي عيد باستخدام نغمة المظلومية والإساءة للدولة المصرية، لم يفكر المحامي و المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بتقديم بلاغ رسمي وقانوني أمام الجهات المختصة، وخاصة أنه رجل قانون، قد أبدى النشطاء السياسيين دهشتهم بسبب عدم تقديم جمال عيد لبلاغ رسمي حتى الآن ذلك بافتراض صحة زعم جمال عيد، قد لجاء عيد إلى السفارات ومنظمات الحقوقية الدولية في خطوة لاستقواء بالخارج على وطنه .

 

مكالمات مزعومة

 

زعم عيد على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن هناك رقم اتصل به 11 مرة ووجه له رسائل تهديد،" لينسج عيد قصة خيالية يخدع بها الجهات الخارجية التي تموله باعتبره معارض يواجه تهديد على حياته .

 

يسعي عيد لشحن الرأي العام الدولي ضد مصر، وقدم عيد تقارير للسفارات الأجنبية يخلق من خلالها صورة ذهنية مغلوطة والتصوير بأنه مظلوم ويعيش حالة من الظلم، يبقي السؤال إذا كان الرقم اتصل به 11 مرة، فلماذا لم يتقدم عيد ببلاغ رسمى؟ خصوصًا وأنه محام ومدافع عن حقوق الإنسان وعلي علم بالقانون، ولماذا اختار عيد هذا التوقيت .

 

بلاغ سابق

 

كان طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، قد تقدم ببلاغ رسمي للمستشار النائب العام تحت رقم 1512 لسنة 2019 عرائض النائب العام، قد اتهم البلاغ الحقوقى جمال عيد، المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بنشر أخبار كاذبة والاستقواء بالخارج .

 

كما تضمن البلاغ، في حيثياته، اتهامات لعيد بالإضرار بالمصالح العليا للبلاد عن طريق الإدلاء بمعلومات كاذبة ونشرها داخل مصر وخارجها وإرسالها إلى المنظمات الأجنبية والتى تمارس سياسات معادية للدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها، وذلك بغرض زعزعة الاستقرار والأمن الداخلى للبلاد.

 

أضاف البلاغ، أن عيد، اعتاد منذ فترات طويلة على إرسال تقارير لجهات أجنبية تتضمن بيانات كاذبة، بغرض التشهير بمؤسسات الدولة والإساءة إليها، كما يلتقي عيد تمويلات مشبوهة من منظمات أجنبية لنقل صورة مغلوطة عن اعتصامى رابعة والنهضة الإرهابيين، هو ما يثبت مشاركته لجرائم جماعة الإخوان الإرهابية، لتحقيق أهدافها الإجرامية، لتهديد الأمن القومى المصرى.

 

شدد محمود، فى بلاغه علي ضرورة فتح تحقيقات فوري فى وقائع البلاغ، وإصدار أمر ضبط وإحضار جمال عيد، لقيامه جرائم نشر أخبار كاذبة، والإساءة للدولة المصرية، مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها الإجرامية، كما طالب محمود بوضع اسم عيد على قوائم الممنوعين من السفر، حتي تنتهي التحقيقات معه فى الاتهامات الموجهة إليه فى البلاغ، كما طلب الأجهزة الأمنية بعمل تحريات، عن تلقيه تمويلات خارجية مشبوهه، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فبركة سرقة حقوق الإنسان جمال عيد الإساءة لمصر

أخبار تهمك

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ حوالي 16 ساعة

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر Premier League latest: West Ham United v Liverpool - Live

منذ حوالي 15 ساعة

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 16 ساعة

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 14 ساعة

هبوط مفاجئ.. خبير اقتصادي يكشف سعر الدولار نهاية عام 2020

منذ ساعتين و 50 دقيقة

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ حوالي 19 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم الأربعاء 29 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز Liverpool vs West Ham Live Stream

منذ حوالي 16 ساعة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ حوالي 3 ساعات

القبض على فنان شهير بتهمة السطو على منزل

منذ ساعتين و 46 دقيقة

Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

منذ حوالي 14 ساعة

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر اليوم الخميس 30 / 1 / 2020 في نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس beIN SPORTS HD 10

منذ أقل من ساعتين

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ ساعة و 17 دقيقة

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

بلاغ للنائب العام ضد خالد أبو النجا

بلاغ يتهم 4 من مديري المنظمات الحقوقية بنشر أخبار كاذبة والإساءة للدولة المصرية

بلاغ يتهم بهي الدين حسن بالاستقواء بالخارج والتحريض على الدولة المصرية والإساءة إليها

بلاغ يتهم جمال عيد بتلقي تمويلات مشبوهة من الخارج والتحريض على مؤسسات الدولة

بلاغ يتهم حسن نافعة بالاستقواء بالخارج والتشارك مع جماعة إرهابية

جمال عيد.. ورقة الإخوان المحروقة لتشويه صورة مصر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:20 م

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

08:52 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

11:24 ص

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

09:16 ص

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

10:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status