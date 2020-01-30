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الضرائب: الإقرارات الجديدة تيسر على المواطنين "بيقدم من مكتبه"

الخميس 30/يناير/2020 - 12:33 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت رشا عبدالعال، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنهم يعملون على تغيير ثقافة الضريبة لدى المواطن والممول، بحيث يشعروا أن هناك عائد وفائدة من سداد الضرائب المستحقة.

وأشارت "رشا"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إن موسم الإقرارات الضريبية لممولي ضرائب الدخل يبدأ من أول يناير حتى 30 إبريل، منوهة بأنهم يعملون على استلام الاقرارات الضريبية لشركات الأشخاص هذا العام إلكترونيا.

وأضافت معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الإقرارات الإلكترونية تستهدف التيسير على الممول، معقبة: "الممول مش محتاج يتوجه للمأمورية حتى يقدم إقراره.. حاليا بيقدمه وهو في مكتبه"، موضحة أن الأفراد متاح لهم تقديم الإقرار ورقي أو إلكتروني.
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قناة مصر الأولي الضرائب إقرارات ضريبية أخبار مصر

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