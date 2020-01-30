'مصر النهاردة' يناقش خطة الأزهر الشريف لمواجهة ارتفاع تكاليف الزواج

يستعرض الليلة برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، خ طة الدولة للتوسع في الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، واستراتيجيات وأهداف استخدامها، بما يتناسب والتطورات السياسية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، والاستقرار السياسي وتأثيره على تنفيذ مشروعات القطاع بصفة خاصة.





وتستضيف الفقرة الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.





كما تستعرض الحلقة في فقرتها الثانية الحملة التي أطلقها الأزهر الشريف لمواجهة غلاء المهور وتكاليف الزواج، وتوضيح رأي الدين، حتى تتجنب الأسر المغالاة في تكاليف الزواج، وهي أحد أسباب العنوسة في مصر، وفي محاولة للحد من هذه الظاهرة، وتستضيف الفقرة محمد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية.



