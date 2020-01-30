"المالية": نستهدف رفع حصيلة الإيرادات الضربيبة بنسبة 0.5%





قال محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تستهدف رفع حصيلة الايرادات الضريبية بمعدل سنوي يبلغ 0.5% سنويًا.





وأضاف "معيط" على هامش مؤتمر تطوير المنظومة الضريبية، أن الإيرادات الضريبية تمثل نحو 14% من ناتج المحلي الإجمالي ومن المستهدف رفعها إلى 18% من ناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات المقبلة.





وأشار "معيط" إلى أن رفع نسبة الإيرادات الضريبية لن يتحقق قبل حصر شامل للمجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أنه يناقش تشريعات حالية لإعطاء حوافز للشركات الملتزمة بتقديم إقرارتها الضربية.



