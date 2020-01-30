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إحباط محاولة تهريب 2550 عبوة من الأوية البشرية بمطار القاهرة

الخميس 30/يناير/2020 - 12:27 م
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بوابة الفجر
الفجر
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية في مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية.

البداية كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول، إشتبه مأمور اللجنه الجمركية في راكب مصري قادم من تركيا، وأثناء مرور حقائبه من جهاز الفحص بأشعة "X-RAY" حيث تم الاشتباه به. 

وبالعرض على مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنه لتفتيش حقائبه، فتبين وجود 2550 عبوة من الأدوية البشرية، تقدر قيمة التعويضات حوالي 3 مليون جنيه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

مطار القاهرة تركيا النيابة العامة الفجر أدوية بشرية

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