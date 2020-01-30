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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 Now مباشرة على الموقع الرسمي للوزارة.. رابط مباشر

الخميس 30/يناير/2020 - 12:18 م
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نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة
نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة
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 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020..  حالة من الترقب والانتظار يعيشها طلاب وطالبات ، بعدما انتهت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة من تصحيح الامتحانات.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020

ويترقب الكثيرون اعتماد الدرجات من قبل محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، وخلال الايام القليلة القادمة سيتم اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020، وارسالها إلى كافة مدارس المحافظة وسيتوفر الاستعلام عن النتائج عن طريق موقع الوزارة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 تشغل بال الكثيرين

ويبحث أبناؤنا وأولياء أمورهم عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 وتتزايد نسبة البحث من العديد من الطلاب والطالبات الذين أنهوا اختباراتهم.

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 من خلال بوابة التعليم الأساسي الخاصة بالقاهرة، من ( هنا ).

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020

وتعلن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 للفصل الدراسي الأول، خلال ساعات قليلة وبعد أن يقوم المحافظ باعتماد الدرجات، وستمر النتائج بمرحلة التجميع والتدقيق، وذلك بعد أن يفرغ من تصحيحها في 32 كنترولًا بإدارات المديرة التعليمية، واشار إلى أن المديرية تعمل على قدم وساق في عمليات التصحيح من أجل سرعة اظهار النتائج مع مراعة الدقة والشفافية، وتجدر الاشارة إلى أن نسبة النجاح في القاهرة عالية.

برقم الجلوس والاسم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 

وانتهى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة يوم الخميس الماضي، فيما كانت البداية في الامتحانات في مادة اللغة العربية ومادة التربية الاسلامية، وذهب اللواء خالد عبد العال في جوالات تفقدية ليتعرف على كيفية سير الامتحانات وقد زار مدرسة الطبري الإعدادية بنين بمصر الجديدة، وكان عدد اللجان 707 قامت باستقبال 164 الف طالب وطالبة.


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