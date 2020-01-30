عاجل.. إصابة أحمد فتحي في مران الأهلي قبل مواجهة الهلال

تعرض أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة بكدمة في القدم خلال مران الفريق الأحمر اليوم الخميس والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.



وقام طبيب الأهلي بالتدخل لفحص فتحي الذي عاد واستكمل المران بشكل طبيعي.



وتطير بعثة الأهلي عصر اليوم برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي إلى السودان استعدادًأ لمواجهة الهلال بعد غد السبت في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد ١٠ نقاط، فيما يأتي النجم الساحلي في المركز الثاني بـ٩ نقاط وهو نفس رصيد الهلال السوداني الذي يحتل المركز الثالث بينما يقبع بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.

