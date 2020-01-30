Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير التموين يفتتح الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك ببورسعيد

الخميس 30/يناير/2020 - 12:22 م
Advertisements
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد عزام
Advertisements
افتتح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، الفرع الإقليمي الجديد لجهاز حماية المستهلك.

جاء ذلك بحضور اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، وناصر ثابت وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد.

وخلال الافتتاح، قام وزير التموين ومحافظ بورسعيد بإزاحة الستار عن فرع جهاز حماية المستهلك الجديد، والذي يأتي فى إطار تكثيف الرقابة للجهاز للحفاظ على حقوق المواطن والتصدي لأي محاولات من شأنها التلاعب في المنتجات المطروحة فى الأسواق.

وتفقد وزير التموين ومحافظ بورسعيد أقسام الفرع الإقليمي الجديد لجهاز حماية المستهلك، والتقيا بعدد من العاملين بداخله، فى إطار التأكد من كفاءة العمل بالفرع الجديد بما يقدم خدمة متميزة للمواطنين.

وكان اللواء عادل الغضبان، قد استقبل دكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح اليوم، فى إطار زيارته لمحافظة بورسعيد لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات فى قطاع التموين ببورسعيد.

وزير التموين يفتتح الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك ببورسعيد
وزير التموين يفتتح الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك ببورسعيد
وزير التموين يفتتح الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك ببورسعيد
وزير التموين يفتتح الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك ببورسعيد
وزير التموين يفتتح الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك ببورسعيد
وزير التموين يفتتح الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك ببورسعيد
وزير التموين يفتتح الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك ببورسعيد
وزير التموين يفتتح الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك ببورسعيد
وزير التموين يفتتح الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك ببورسعيد
وزير التموين يفتتح الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك ببورسعيد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير التموين محافظ بورسعيد جهاز حماية المستهلك اللواء عادل الغضبان الفرع الإقليمي الجديد لجهاز حماية المستهلك الدكتور على المصيلحي

أخبار تهمك

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 14 ساعة

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ ساعة و 26 دقيقة

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ حوالي 14 ساعة

هبوط مفاجئ.. خبير اقتصادي يكشف سعر الدولار نهاية عام 2020

منذ حوالي 3 ساعات

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر اليوم الخميس 30 / 1 / 2020 في نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس beIN SPORTS HD 10

منذ أقل من ساعتين

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم الأربعاء 29 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز Liverpool vs West Ham Live Stream

منذ حوالي 16 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 15 ساعة

Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

منذ حوالي 14 ساعة

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ حوالي 19 ساعة

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ حوالي 16 ساعة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ حوالي 4 ساعات

القبض على فنان شهير بتهمة السطو على منزل

منذ ساعتين و 55 دقيقة

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر Premier League latest: West Ham United v Liverpool - Live

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

"المصيلحي" يجري جولة تفقدية لمتابعة الخدمات التموينية في بورسعيد غدًا

وزير التموين يتفقد "كمبراتيف" بورسعيد ويشدد على عدم المغالاة في الأسعار

"المصيلحي" يفتتح سوق الأسماك الجديد ببورسعيد ويدرس إنشاء آخر للخضار

وزير التموين يحضر احتفالية اليوم العالمي لحقوق المستهلك غدًا

حماية المستهلك: آليات جديدة لضبط الأسواق بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي

اليوم.. وزير التموين يفتتح فرع هايبر ماركت بمنطقة دراو بأسون

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:24 ص

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

10:20 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

08:52 م

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

09:16 ص

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

10:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status