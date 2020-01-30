وزير التموين يفتتح الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك ببورسعيد

افتتح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، الفرع الإقليمي الجديد لجهاز حماية المستهلك.





جاء ذلك بحضور اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، وناصر ثابت وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد.





وخلال الافتتاح، قام وزير التموين ومحافظ بورسعيد بإزاحة الستار عن فرع جهاز حماية المستهلك الجديد، والذي يأتي فى إطار تكثيف الرقابة للجهاز للحفاظ على حقوق المواطن والتصدي لأي محاولات من شأنها التلاعب في المنتجات المطروحة فى الأسواق.





وتفقد وزير التموين ومحافظ بورسعيد أقسام الفرع الإقليمي الجديد لجهاز حماية المستهلك، والتقيا بعدد من العاملين بداخله، فى إطار التأكد من كفاءة العمل بالفرع الجديد بما يقدم خدمة متميزة للمواطنين.





وكان اللواء عادل الغضبان، قد استقبل دكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح اليوم، فى إطار زيارته لمحافظة بورسعيد لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات فى قطاع التموين ببورسعيد.



