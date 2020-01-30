عاجل.. الصفاقسي يطلب مدافع الأهلي بمليون جنيه

طلب نادي الصفاقسي التونسي التعاقد مع حسين السيد مارسيلو ظهير أيسر نادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.









وعرض الصفاقسي ضم حسين السيد لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة مقابل مليون جنيه لكن مارسيلو يطلب زيادة عقده من أجل الموافقة على الصفقة.









ورفض حسين السيد الانتقال لأي من الأندية المحلية مثل الإسماعيلي وإنبي على أمل وصول عرض مادي مناسب من أحد الأندية الخليجية.