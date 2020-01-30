"المالية": إصدار تشريع جديد لتنظيم عمل مكاتب المحاسبة

قال محمد معيط، وزير المالية أنه يجري حاليًا إعداد تشريع جديد لتنظيم عمل شركات المحاسبة بعد المخالفات التي تم رصدها مؤخرًا.





وأضاف "معيط" على هامش مؤتمر تطوير المنظومة الضريبية، أن بعض مكاتب المحاسبة تجاهلت سلوك المهنة وتتعامل بأوضاع غير لائقة لتقليل ثمن الضرييبة التي يدفعها عملائهم، مشيرًا إلى أن التشريعات الجديدة التي يتم إعدادها لتنظيم عمل تلك المكاتب سيتم إلغاء ترخيصها في حالة استخدام طرق وأساليب غير مهنية لتقديم إقرارت مخالفة عن الوضع المالي لعملائهم أمام مصلحة الضرائب.



