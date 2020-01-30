عاجل.. خبر سار للأهلي قبل موقعة الهلال

أعلن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزيته لمواجهة الفريق الأحمر المقبلة أمام الهلال السوداني والمقرر لها السبت المقبل.



وشارك حارس مرمى الفريق الأحمر في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس، والمقامة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.



وتعافى الشناوي من الإصابة بكدمة قوية في الظهر تعرض لها خلال مباراة الفريق الأحمر الماضية أمام النجم الساحلي حيث اكتفى بخوض تدريبات في الجيم على هامش مران الأمس.



وتطير بعثة الأهلي عصر اليوم برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي إلى السودان استعدادًأ لمواجهة الهلال بعد غد السبت في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد ١٠ نقاط، فيما يأتي النجم الساحلي في المركز الثاني بـ٩ نقاط وهو نفس رصيد الهلال السوداني الذي يحتل المركز الثالث بينما يقبع بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.

