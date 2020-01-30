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حبس وتغريم.. 3 فنانين وقعوا تحت طائلة القضاء هذا الأسبوع

الخميس 30/يناير/2020 - 12:11 م
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بوابة الفجر
الفجر الفنى
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أصدر القضاء 3 أحكام قضائية، على 3 فنانين، خلال هذا الأسبوع بعضها كان تأييد بالحبس، وأحدثت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية.. نرصدها في السطور القادمة

تأجيل جلسة رامي صبري في قضية التهرب الضريبي

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة رامي صبري، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 336 ألفاً و566 جنيهاً للضرائب العامة، لجلسة 6 أبريل المقبل.

وكشفت القضية رقم 282 لسنة 2018 ضرائب عامة، تهرب المطرب رامي صبري من دفع الضرائب عن أعماله في الغناء والأغاني المختلفة بالحفلات.


حبس سعد الصغير سنة

قضت المحكمة بمعاقبة المطرب سعد الصغير بالحبس سنة وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه مع إيقاف التنفيذ وإلزامه بالمصاريف، في اتهامه بالتهرب من سداد مليون و320 ألف جنيه للضرائب، وذلك لعدم تقديمه ما يفيد التصالح مع مصلحة الضرائب عن المبلغ المقدر عليه، لتصدر المحكمة حكمها برفض المعارضة التي أقامها المطرب سعد الصغير وتأييد حبسه في الحكم السابق ذكره.


حبس أحمد الفيشاوي سنة لعدم دفع نفقة ابنته

أصدرت محكمة جنح الدقي في القاهرة حكماً بسجن الفنان أحمد الفيشاوي لمدة سنة وغرامة بمبلغ 500 جنيه وإلزامه بدفع مبلغ 20000 جنيه تعويضاً لامتناعه عن دفع النفقة الخاصة بابنته لينا الفيشاوي.

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