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مؤشر جديد لاقتراب رمضان صبحي من المشاركة مع الأهلي أمام الهلال

الخميس 30/يناير/2020 - 12:14 م
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي نبوي
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شارك رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وانتظم رمضان في التدريبات الجماعية عقب تعافيه من الإصابة من مزق في العضلة الخلفية والتي أجبرته على الغياب عن مباريات الفريق الأحمر منذ لقاء الإسماعيلي في ديسمبر الماضي.

وشارك رمضان صبحي في جزء من التقسيمة الجماعية للفريق الأحمر التي أقيمت اليوم على هامش المران الجماعي.

وبات جناح الأهلي قريبًا من المشاركة في المباريات المقبلة للفريق الأحمر بعد غياب دام لشهر ونصف.

وتطير بعثة الأهلي عصر اليوم برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي إلى السودان استعدادًأ لمواجهة الهلال بعد غد السبت في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد ١٠ نقاط، فيما يأتي النجم الساحلي في المركز الثاني بـ٩ نقاط وهو نفس رصيد الهلال السوداني الذي يحتل المركز الثالث بينما يقبع بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.
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