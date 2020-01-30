فيلو وأبو ليلهة يطرحان مهرجان "هلافيت حاربوني"



طرح نجم المهرجانات الشعبية أحمد الفيلو، بمشاركة أبو ليلة بتاع ربنا، مهرجان جديد يحمل عنوان "هلافيت حربوني بس أنا موقعتش"، وذلك عبر قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحصد المهرجان على نسبة مشاهدة عالية.



تفاصيل مهرجان "هلافيت حاربوني بس أنا موقعتش"



يقدم المهرجان أحمد الفيلو عضور فريق "الدخلاوية" سابقًا، وأبو ليلة بتاع ربنا، ومن كلمات الشاعر الفاجر، وتوزيع شبح الكون، وتقول كلمات المهرجان: "هلافيت حربوني بس أنا موقعتش أنا عايش لسه مموتش دا انتو غلوبه بتتفتش تعبان أيام وسنين وعيوني سهرانه خزنه دمعتي مليانه هي كدا كدا خربانه اجدعان".



يذكر أن نجم المهرجانات أحمد الفيلو، من أقدم ممارسي هذا الفن، وانفصل عن تيم الدخلاوية، مؤخرًا، وتعاون مع حمو بيكا، وأبو ليلة، في العديد من الاعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا.