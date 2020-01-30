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ملاكمة مصر "وصيف" البطولة العربية للناشئين

الخميس 30/يناير/2020 - 12:11 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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احتلت مصر المركز الثاني في البطولة العربية للملاكمة الأولي التي أقيمت بالكويت في الفترة من 23 وحتي 29 يناير الجاري بأحراز 7 ميداليات متنوعه، 4 ذهبيه  وفضيتان وبرونزية واحدة بعد فوز لاعبونا، محمد السيد وزن 60 ك، وعمر عبد العليم وزن 75 ك، وأحمد عبد العظيم السمري 80 ك، وعمر خالد فوق ال 80 ك بميداليات ذهبية، وكلا من، عمر جاد 52 ك، ومحمد بلال 79 ك بالفضية ومحمد أمين 63 ك بالنرونزية وجاءت  الجزائر بالمركز الأول بعد أن حصدت 5 ذهبيات، وجاءت سوريا في المركز الثالث بعد أحراز 5 ميداليات متنوعه ذهبيتين وفضيتين وبرونزية واحدة، بينمااحتلت العراق المركز الرابع  بثلاث ميداليات متنوعه ذهبيتين وفضية واحدة .

وجاء  الختام أكثر من رائع حيث هتف محمد منسي العنيزي رئيس الأتحاد الكويتي للملاكمة أثناء كلمته ( تحيا مصر )، وحرص علي التقاط الصور التذكارية مع المنتخب المصري .  

ومن جانبه صرح الدكتور عبدالعزيز غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي بأن التتويج في حفل الختام  كان بحضور محمد مستحسن رئيس الاتحاد الدولي والعميد دكتور  يوسف علي الكاظم رئيس الاتحاد العربي، وجميع أعضاء مجلس ادارة الاتحاد، ومنهم فهد عبدالعزيز، ومحمد عبدالله، ووهيب مراد، وعكرمه هاشم وعلي تكليف، وخالد سليمان، وبسباس مراد، ورائد علي، وكمال دقشيش، وفوزي العصافرة، ولؤي الجهمي، الذين تبادلوا تقليد اللاعبين بالميداليات .

واضاف "غنيم" قائلا ان لاعبونا أذهلوا الحضور بمستوياتهم المتقدمة وطالبوا إن لابد من الحفاظ عليهم فسوف يكون لهم مستقبل ممتاز في اللعبة ..ومصر شاركت ب 10 لاعبين فقط  والجزائر صاحبة المركز سوريا صاحبة الأول والثاني شاركو ب 13 لاعبا في البطولة وأستطعنا أحراز الميداليات بنسبة 70 % من اللاعبين المشاركين مقابل 55% لاصحاب المركز الأول والثاني.
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