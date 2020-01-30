ضبط 3 أشخاص لإطلاقهم أعيرة نارية في بولاق

ضبطت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن القاهرة، 3 أشخاص لقيامهم بتصوير مقطع فيديو، يظهر أحدهم يقوم بإطلاق أعيرة نارية. بمنطقة بولاق.



وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو، متضمنًا تواجد 3 أشخاص أعلى سطح أحد العقارات السكينة، وقيام أحدهم بإشهار سلاح (مسدس) وإطلاق طلقتين منه في الهواء.



وبالفحص تبين أن المقطع المتداول، تم تصويره أعلى سطح أحد العقارات بمنطقة القلاية بدائرة قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة، وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، مقيمين بدائرة القسم.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم (مسدس صوت) المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد فرض السيطرة والبلطجة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.