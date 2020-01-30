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إنفوجراف.. إنجازات التنمية المحلية في عام 2019

الخميس 30/يناير/2020 - 12:11 م
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مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
مارينا بشارة
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حقق قطاع التنمية المحلية، عددًا من الإنجازات على مدار عام ٢٠١٩، شملت إعداد خطط للتنمية الحضرية، وإزالة التعديات عن أراضي الدولة والتصالح في العديد من مخالفات البناء.

بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات للبنية الأساسية تمثلت في رصف الطرق المحلية ونظافة وتحسين خدمات الكهرباء والإنارة، هذا إلى جانب تطوير وتنمية القرى المصرية، وإطلاق العديد من البرامج التنموية.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا استعرض من خلاله أهم ما حققه القطاع من إنجازات خلال عام 2019.

وأبرز الإنفوجراف، حجم الإنجازات المحققة بالتنمية الحضرية، كاشفًا عن استرداد الدولة لـ 1.9 مليون فدان أراضي زراعية من إجمالي 2.3 مليون فدان، خلال الفترة من مايو 2017 حتى ديسمبر 2019، وكذلك استرداد 183.3 مليون متر مربع أراضي مباني من إجمالي 219 مليون متر مربع خلال نفس الفترة.

وفيما يتعلق بالتصالح في مخالفات البناء، أظهر الإنفوجراف أنه تم ضم نحو 5900 كتلة سكنية بالمدن والقرى للحيز العمراني، فضلًا عن تقدم 154.8 ألف حالة للتصالح حتى الآن، وكذلك تحصيل 51.4 مليون جنيه رسوم تقديم حتى الآن.

يأتي هذا في حين بلغت تكلفة المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة النظافة وتحسين البيئة نحو 1.77 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2019/2020، منها 371.2 مليون جنيه لأعمال وزارة الإنتاج الحربي، و1.4 مليار جنيه لأعمال الهيئة العربية للتصنيع.

ووفقًا للإنفوجراف، فقد تم رفع نحو 28 مليون طن مخلفات خلال عام 2018/2019، وكذلك هناك 7630 تدخل لرفع التراكمات من قبل وحدات التدخل السريع، فضلًا عن توفير 13 ألف حاوية لحماية الطرق والترع والمجاري المائية من المخلفات.

وعلى صعيد تلقي الشكاوى وحلها، أظهر الإنفوجراف أنه تم الرد بنسبة 100% على 2264 شكوى واردة لإدارة خدمة المواطنين بالوزارة منذ بداية العام، بالإضافة إلى حل الشكاوى الواردة لمبادرة "صوتك مسموع" بنسبة 95%، من إجمالي 24 ألف شكوى.

وفيما يتعلق بمشروعات البنية الأساسية، أبرز الإنفوجراف أنه تم صرف 21 مليار جنيه وفقًا للخطة الاستثمارية للتنمية المحلية؛ لتنفيذ الأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات لتشمل "رصف طرق محلية– نظافة وتحسين البيئة- كهرباء وإنارة– أمن وإطفاء ومرور- تطوير قرى- تحسين الخدمات العامة وخلافه".

وبشأن رفع كفاءة الطرق المحلية، كشف الإنفوجراف، عن صرف 7.2 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بأطوال 2500 كم، وذلك خلال الفترة من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2019، فضلًا عن تنفيذ 25 كوبري للسيارات والمشاة لتسهيل حركة انتقال المواطنين خلال الفترة نفسها.

وبالنسبة لمشروعات الصرف الصحي، فقد تم تنفيذ 72 ألف وصلة صرف صحي في 106 قرية يستفيد منها 334 ألف مواطن بـ 17 محافظة بتكلفة 252.7 مليون جنيه.

كما أشار الانفوجراف إلى أنه تم صرف 2 مليار جنيه؛ لتحسين خدمات الكهرباء والإنارة، فضلًا عن تركيب 2.7 مليون كشاف موفر للطاقة بالشوارع العامة والطرق، بجانب تحقيق نحو مليار جنيه وفر في الطاقة، بالإضافة إلى تركيب 26.6 ألف عداد مسبق الدفع للمساجد الأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها.

وفيما يخص البرامج التنموية التي أطلقها القطاع، جاء في الإنفوجراف أنه في إطار تطوير وتنمية القرى المصرية تضمن تنفيذ 219 مشروع بنية أساسية من مياه شرب وصرف صحي ورصف طرق وكهرباء، وكذلك تنفيذ 20 وحدة صحية جديدة، وجاري تنفيذ 5 وحدات صحية أخرى.

أما بالنسبة لمحور برنامج حياه كريمة، تم رصد 2.4 مليار جنيه اعتمادات مالية خلال هذا العام بخلاف المدرج بالخطة والذي يقدر بـ 1.1 مليار جنيه، في حين تضمن برنامج استهداف الفجوات التنموية صرف 950 مليون جنيه لرفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات العامة بـ 138 قرية عام 2018/2019، بالإضافة إلى أنه من المخطط أن يتم صرف 5 مليارات جنيه خلال عام 2019/2020؛ لاستكمال الأعمال المخططة بـ 500 قرية.

وأوضح الإنفوجراف أيضًا، حجم الإنجاز بالتنمية المحلية بصعيد مصر، حيث تم اعتماد 9 مليارات جنيه استثمارات لمشروعات المرحلة الأولى من البرنامج، فضلًا عن الانتهاء من تمويل 1891 مشروعًا بمحافظتي قنا وسوهاج.

في حين بلغ إجمالي القروض التي تم منحها ببرنامج مشروعك، نحو 12.3 مليار جنيه ووفرت 700 ألف فرصة عمل، إلى جانب منح قروض لتمويل 134 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر.

وبخصوص صندوق التنمية المحلية خلال الفترة من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2019، أبرز الإنفوجراف تمويل 5242 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بتكلفة 50.8 مليون جنيه.

وأخيرًا فيما يخص الاستثمار في المحاجر خلال الفترة المشار إليها سابقًا، تم ترخيص 1784 محجرًا مما وفر 18 ألف فرصة عمل، وتوريد 1.3 مليار جنيه للخزانة العامة.

إنفوجراف.. إنجازات التنمية المحلية في عام 2019
إنفوجراف.. إنجازات التنمية المحلية في عام 2019
إنفوجراف.. إنجازات التنمية المحلية في عام 2019
إنفوجراف.. إنجازات التنمية المحلية في عام 2019
إنفوجراف.. إنجازات التنمية المحلية في عام 2019
إنفوجراف.. إنجازات التنمية المحلية في عام 2019
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الكلمات المفتاحية

مشروعات للبنية الأساسية قطاع التنمية المحلية خطط للتنمية الحضرية خدمات الكهرباء المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أراضي الدولة

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