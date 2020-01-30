أول مرشحة لنقابة المحامين: المنصب ليس حكرًا على الذكور



تقدمت نجلاء محمد الإمام أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، بأوراق ترشحها لمنصب نقيب المحامين، وهي تعد أول إمرأة مرشحة لمنصب نقيب المحامين



وقالت نجلاء في تصريحات "للفجر" إن مادفعها للترشح هو أن العمل النقابي عمل عام وجزء من شخصية كل محامي مشيرة إلى أنه يعيب على نقابة المحامين أنه لايوجد إمرأة مرشح لمنصب النقيب حيث نجد أن جوجل يحتفل بمفيدة عبد الرحمن أول محامية إمرأه في مصر، لانجد صدى لصوت المراه كنقيب





وأضافت أن برنامجها الإنتخابي يحتوي على تشغيل المحامين، أن يكون لدى المحامين عمل ودخل ثابت يليق بهذه المهنة، فأعداد المحامين الموجودة حاليا لاتجد عمل، كان من المفترض أن يعقد بروتوكول بعد الثورة بين المحامين ووزارة الداخلية لوضع 2 محامين في كل قسم في قطاع حقوق الانسان



وأوضحت أنه يجب أن يتم تدريب المحامين ليكون قادر على الوقوف أمام جميع المحاكم، مشيرة إلى أن بعض المكاتب تعتمد على المحاميات لأن أجرهن أقل فيجب وضع حد لعدد المحامين



وتابعت "أن لها جزء خاص في برنامجها للمرأة، أن المحامية المرأة مثل الرجل، فنحن جميعا رجال قانون، المحامية أكثر جلادة وقدرة على العطاء، فمنصب النقيب ليس حكرا على الذكور فنحن قادمات"