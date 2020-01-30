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"المالية": توجيهات رئاسية بحل المنازعات الضريبية دون تدخل القضاء

الخميس 30/يناير/2020 - 12:04 م
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بوابة الفجر
محمد عصام- اسماعيل منطاوى- تصوير: مصطفى الديب
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أكد محمد معيط وزير المالية أن هناك توجه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة حل المنازعات الضريبية دون اللجوء إلى المحاكم أو الحجز على حسابات الممولين.

وأضاف "معيط" على هامش مؤتمر تطوير وتحديث المنظومة الضريبية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب الوزارة ومجلس الوزراء بضرورة تغيير التشريعات الضريبية حتى تستطيع تحصيل حق الدولة دون اللجوء إلى  القضاء.

وأشار "معيط"، إلي أنه يسعى إلى حل الخلافات الضريبية مع الممولين دون الوصول إلى المحاكم، كما أنه تم  الاتفاق مع البنك المركزي على إلغاء قرار الحجز على أموال الممتنعين عن سداد الضرائب على أن يقتصر الحجز على قيمة الضريبة محل النزاع عليها مع مصلحة الضرائب فقط حتي يتم الفصل النهائي في قيمتها.
 

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