باحثة تكشف التحدي الأكبر لاعتبار الإخوان جماعة إرهابية في دول الغرب

قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية، إن الرأي العام أصبح واعي ومدرك لخطورة جماعة الإخوان الإرهابية، وهناك رفض شعبي لجماعة الإخوان وما تقوم به من تحريض وإرهاب.



وأوضحت داليا زيادة، خلال حوارها ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن التحدي الأكبر الآن هو إحداث حالة من التوازنات السياسية الجديدة في العلاقة بين الغرب ودول الشرق الأوسط تتيح لنا اتخاذ خطوة حقيقية في إدراج الإخوان كجماعة إرهابية.



وتابعت مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية، أن وزارة الخارجية المصرية قامت بمجهود كبير في هذا الملف منذ وقت طويل منذ 2013 وتقوم بضغط دبلوماسي كبير وساهم في التأثير على صناع القرار في العالم أجمع بشأن جماعة الإخوان، وتجلي الجهد الحكومي ليس فقط في فضح جماعة الإخوان، وإنما كشف المؤيدين لها من دول مثل قطر وتركيا، مشددة على أن قطر هي الداعم الأكبر لتنظيم الإخوان في المنطقة.

