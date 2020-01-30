Advertisements
Advertisements
Advertisements

باحثة تكشف التحدي الأكبر لاعتبار الإخوان جماعة إرهابية في دول الغرب

الخميس 30/يناير/2020 - 12:06 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية، إن الرأي العام أصبح واعي ومدرك لخطورة جماعة الإخوان الإرهابية، وهناك رفض شعبي لجماعة الإخوان وما تقوم به من تحريض وإرهاب.

وأوضحت داليا زيادة، خلال حوارها ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن التحدي الأكبر الآن هو إحداث حالة من التوازنات السياسية الجديدة في العلاقة بين الغرب ودول الشرق الأوسط تتيح لنا اتخاذ خطوة حقيقية في إدراج الإخوان كجماعة إرهابية.

وتابعت مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية، أن وزارة الخارجية المصرية قامت بمجهود كبير في هذا الملف منذ وقت طويل منذ 2013 وتقوم بضغط دبلوماسي كبير وساهم في التأثير على صناع القرار في العالم أجمع بشأن جماعة الإخوان، وتجلي الجهد الحكومي ليس فقط في فضح جماعة الإخوان، وإنما كشف المؤيدين لها من دول مثل قطر وتركيا، مشددة على أن قطر هي الداعم الأكبر لتنظيم الإخوان في المنطقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

داليا زيادة جماعة إرهابية الإخوان أخبار مصر

أخبار تهمك

القبض على فنان شهير بتهمة السطو على منزل

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم الأربعاء 29 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز Liverpool vs West Ham Live Stream

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر Premier League latest: West Ham United v Liverpool - Live

منذ حوالي 15 ساعة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ حوالي 3 ساعات

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ حوالي 19 ساعة

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 16 ساعة

Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

منذ حوالي 14 ساعة

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر اليوم الخميس 30 / 1 / 2020 في نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس beIN SPORTS HD 10

منذ أقل من ساعتين

هبوط مفاجئ.. خبير اقتصادي يكشف سعر الدولار نهاية عام 2020

منذ ساعتين و 50 دقيقة

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ ساعة و 17 دقيقة

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ حوالي 16 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 15 ساعة

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 14 ساعة

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ حوالي 16 ساعة

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

داليا زيادة: نتوقع إدراج الإخوان كجماعة إرهابية في الكونجرس قريبًا

الديهي: الكونجرس الأمريكي أوصى بتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية

برلماني: قطر وتركيا أنفقتا ملايين الدولارات لإحباط تصنيف الإخوان جماعة إرهابية في أمريكا

داليا زيادة: جماعة الإخوان تنظيم إرهابي وصل للحكم في غفلة من المصريين

باحثة: أرسلنا 3 آلاف جريمة للإخوان إلى ترامب.. وهذا ما حدث

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:20 م

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

08:52 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

11:24 ص

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

09:16 ص

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

10:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status