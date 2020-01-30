مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش النصر مباشر

مباراة النصر وضمك بث مباشر، وسوف يدخل فريق ضمك مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق النصر، وهو لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك تعرض فريق ضمك إلى الخسارة في 3 مباريات، بينما سقط فريق ضمك في فخ التعادل في مباراتين فقط لا غير.





ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق ضمك في الفترة الماضية، نجح فريق ضمك في تسجيل سبعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق ضمك أربعة عشر هدفاً في مرماه.