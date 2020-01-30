Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة مباراة النصر وضمك بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش النصر مباشر

الخميس 30/يناير/2020 - 12:00 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

مباراة النصر وضمك بث مباشر، وسوف يدخل فريق ضمك مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق النصر، وهو لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك تعرض فريق ضمك إلى الخسارة في 3 مباريات، بينما سقط فريق ضمك في فخ التعادل في مباراتين فقط لا غير.


ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق ضمك في الفترة الماضية، نجح فريق ضمك في تسجيل سبعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق ضمك أربعة عشر هدفاً في مرماه.

Advertisements

أخبار تهمك

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ حوالي 19 ساعة

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر Premier League latest: West Ham United v Liverpool - Live

منذ حوالي 15 ساعة

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم الأربعاء 29 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز Liverpool vs West Ham Live Stream

منذ حوالي 16 ساعة

القبض على فنان شهير بتهمة السطو على منزل

منذ ساعتين و 45 دقيقة

هبوط مفاجئ.. خبير اقتصادي يكشف سعر الدولار نهاية عام 2020

منذ ساعتين و 49 دقيقة

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بث مباشر اليوم الخميس 30 / 1 / 2020 في نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس beIN SPORTS HD 10

منذ أقل من ساعتين

Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

منذ حوالي 14 ساعة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ حوالي 3 ساعات

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ حوالي 16 ساعة

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 14 ساعة

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ ساعة و 16 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 15 ساعة

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:20 م

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

08:52 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

11:24 ص

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

09:16 ص

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

10:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status