"بقيمة مليون جنيه".. ضبط 150 طربة حشيش في مطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 150 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية في مطروح.





كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تابعت أحد العناصر الإجرامية عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، سبق إتهامه في قضية سلاح بدون ترخيص، تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.





عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبط المتهم حال إستقلاله سيارة نقل بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش، تزن 15 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.





وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وإستخدام السيارة في عملية النقل والترويج، وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي "مليون جنيه".



