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نتنياهو يزور موسكو لمناقشة خطة السلام في الشرق الأوسط

الخميس 30/يناير/2020 - 12:02 م
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بوابة الفجر
ترجمة منار طارق
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وصل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إلى موسكو، اليوم الخميس، لبحث خطة السلام الأمريكية فى الشرق الاوسط، واصطحاب سيدة إسرائيلية، كانت قد سجنت فى روسيا، الى الوطن، وفقا لما أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز".

وتوقف بنيامين نتنياهو في موسكو بعد زيارته لواشنطن حيث قام الرئيس دونالد ترامب بالكشف عن خطته للسلام التي طال انتظارها في الشرق الأوسط يوم الثلاثاء.

تنص خطة ترامب على قيام دولة فلسطينية مفككة تقوم بتسليم أجزاء رئيسية من الضفة الغربية إلى إسرائيل.
 تدعم الخطة إسرائيل في القضايا الخلافية الرئيسية التي أفسدت جهود السلام الماضية، بما في ذلك الحدود ووضع القدس والمستوطنات اليهودية، وتضع شروطًا شبه مستحيلة لمنح الفلسطينيين دولتهم المأمولة.

أخبر نتنياهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء جلوسهم لإجراء محادثات في الكرملين، أنه يريد مناقشة الخطة وسماع رأيه بشأنها.

وقال: "أنت أول زعيم أتحدث معه بعد زيارتي إلى واشنطن من أجل صفقة القرن. أعتقد أن هناك فرصة جديدة هنا، وربما حتى فرصة فريدة من نوعها، وأود مناقشتها معك. "

وصف ترامب خطته بانها لصالح كلا من إسرائيل والفلسطينيين، وحث الفلسطينيين على عدم تفويت فرصتهم في الاستقلال. لكن رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخطة ووصفها بأنها "هراء" وتعهد بمقاومتها.

تأتى زيارة الزعيم الإسرائيلى بعد يوم واحد من عفو بوتين عن نعمة يساكر، التى تم اعتقالها فى أبريل بمطار موسكو، حيث كانت فى طريقها من الهند إلى إسرائيل. وقالت السلطات الروسية إنه عثر علي أكثر من تسعة جرامات من الحشيش في حقيبتها. وقد ثبتت ادانتها وحُكم عليها بالسجن لمدة 7 سنوات ونصف.

وقال نتنياهو: "أود أن أشكرك نيابة عن جميع شعب إسرائيل على منحكم عفوًا لنعمة يساكر. لقد تأثرنا جميعًا بهذا الأمر".

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نتنياهو يزور موسكو لمناقشة خطة السلام في الشرق الأوسط صفقه القرن زعيم إسرائيلي

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