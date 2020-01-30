باحثة: أرسلنا 3 آلاف جريمة للإخوان إلى ترامب.. وهذا ما حدث



وأشارت "داليا"، خلال حوارها ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه كان يجب إتخاذ خطوات أسرع في هذا الملف خاصة مع الزيارات المتكررة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومناقشته لهذا الأمر مع عدد من المسئولين هناك.



وأضافت مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، أن الطرف المؤيد للإخوان في الكونجرس يحاولون تأجيل إدراج الإخوان كجماعة إرهابية، كاشفة أنهم قدموا ملفات للإدارة الأمريكية يضم أكثر من 3 آلاف جريمة قام بها أعضاء الجماعة بين منتصف 2013 حتى 2015 داخل مصر فقط.



ولفتت إلى أن هذه الوقائع مثبتة بالصوت والصورة، ولكن مازالت الإدارة الأمريكة مترددة في التطبيق، خاصة وأن ادراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية سيؤثر على العلاقات الدولية لأمريكا مع عدد من الدول مثل تركيا.



قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، إنهم يتعاونون مع الكونجرس الأمريكي من أجل تقديم ما يثبت أن جماعة الإخوان جماعة تمارس العنف، منوهة بأن هذا الملف من الملفات التي طال انتظرها على مكتب الرئيس الأمريكي ترامب.