وزير التموين: ما يحدث في بورسعيد مفهوم التنمية الشاملة المتكاملة

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، إن ما يحدث في بورسعيد هو مفهوم التنمية الشاملة المتكاملة.





وأوضح الوزير، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد، لافتتاح فرع جهاز حماية المستهلك وتفقد وافتتاح عدة مشروعات، أن ما يحدث في بورسعيد هو مفهوم التنمية الشاملة المتكاملة من بنية تحتية ومشروعات إسكان وشباب ومشروعات اقتصادية لكل الفئات، والقضاء على العشوائيات، وغيرها من الإنجازات التي تصب في مصلحة المواطن.



