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وزير التموين: ما يحدث في بورسعيد مفهوم التنمية الشاملة المتكاملة
الخميس 30/يناير/2020 - 12:00 م
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الفجر
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قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، إن ما يحدث في بورسعيد هو مفهوم التنمية الشاملة المتكاملة.
وأوضح الوزير، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد، لافتتاح فرع جهاز حماية المستهلك وتفقد وافتتاح عدة مشروعات، أن ما يحدث في بورسعيد هو مفهوم التنمية الشاملة المتكاملة من بنية تحتية ومشروعات إسكان وشباب ومشروعات اقتصادية لكل الفئات، والقضاء على العشوائيات، وغيرها من الإنجازات التي تصب في مصلحة المواطن.
وأكد وزير التموين على أن جهاز حماية المستهلك يضمن حقوق المستهلك وفق القانون والقواعد المتبعة بشأن أهمية السلعة وجودتها ومفهوم الصيانة وحق المستهلك، فضلا عن وجود سيارات الضبطية القضائية للتحرك فور وجود مشكلة بين المستهلك والتاجر أو مقدم الخدمة.
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