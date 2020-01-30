Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليابان: إصابتين بـ"كورونا" تم إجلاؤهم من الصين لم تظهر عليهما أعراض

الخميس 30/يناير/2020 - 10:54 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الخميس، إن اثنين من ثلاثة يابانيين تم إجلاؤهم من الصين ووجدوا أنهم مصابون بفيروس كورونا الجديد، وأنه لم تظهر عليهما أعراض، مما زاد من القلق بشأن الفيروس سريع الانتشار وتداعياته الاقتصادية.

وكما ذكرت "رويترز"، كانت الحالات الثلاث من بين 206 يابانيين تم إجلاؤهم إلى طوكيو يوم الأربعاء من مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة 170 شخصاً في الصين وأصاب حوالي 8000 شخص.

كان الشخصان اللذان تأكد إصابتهما بالعدوى ولم تظهر عليهما الأعراض، أول حالة من هذا النوع في اليابان، على الرغم من أن الشكوك تتصاعد بأن الأشخاص المصابين بالفيروس ولكن لا توجد أعراض يمكن أن يعدو الآخرين، ومن شأن ذلك أن يجعل السيطرة على الفيروس أكثر صعوبة.

ولدى سؤاله عن القلق بشأن انتقال الفيروس من أشخاص لم تظهر عليهم الأعراض، قال مسؤول بوزارة الصحة، إنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا قد حدث أم لا.

وأكد شيجيرو أومي، رئيس منظمة الرعاية الصحية المجتمعية في اليابان، في مؤتمر صحفي، إن هناك تقارير عن حدوث مثل هذه الحالات في الصين.

ووفقًا للوكالة، فإنه على الرغم من أن الغالبية العظمى من الحالات كانت في الصين، فقد ظهرت أكثر من 100 حالة في حوالي 15 دولة أخرى، مع ارتفاع عدد الحالات الثلاث الجديدة في اليابان إلى 11 حالة.

صنفت اليابان يوم الثلاثاء الفيروس باعتباره "مرضًا معديًا محددًا"، والذي سيتيح دخول المستشفى إجباريًا واستخدام الأموال العامة للعلاج.

لكن التعيين - الذي يدخل حيز التنفيذ في 7 فبراير بعد إصدار المراسيم - لا ينطبق على الأشخاص دون الأعراض.

وقال وزير لجنة الصحة الوطنية الصينية، ما شياو وى، هذا الأسبوع، إن الفيروس كان معديا خلال فترة الحضانة، والتي يمكن أن تتراوح من يوم إلى 14 يوما.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي افتتح فرقة عمل للتعامل مع الفيروس، إن الحكومة ستتخذ جميع الخطوات لمنع انتشاره، بما في ذلك تعقب وفحص الأشخاص الذين كانوا في ووهان.

من بين الحالات الـ 11 في اليابان سائق حافلة سياحية أصيب بعد اتصاله بالزوار الصينيين.
Advertisements

أخبار تهمك

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر Premier League latest: West Ham United v Liverpool - Live

منذ حوالي 13 ساعة

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ حوالي 14 ساعة

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ حوالي 14 ساعة

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 14 ساعة

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 13 ساعة

أسرع لينك.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 Now من هنا وتجنب البطؤ

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت salah| مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الانجليزي.. Live Kora

منذ حوالي 13 ساعة

هبوط مفاجئ.. خبير اقتصادي يكشف سعر الدولار نهاية عام 2020

منذ ساعة و 27 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم الأربعاء 29 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز Liverpool vs West Ham Live Stream

منذ حوالي 14 ساعة

القبض على فنان شهير بتهمة السطو على منزل

منذ ساعة و 23 دقيقة

Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

منذ حوالي 13 ساعة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ ساعتين

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 14 ساعة

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ حوالي 18 ساعة

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:52 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

10:20 م

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

10:20 م

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

09:16 ص

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

08:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status