اليابان: إصابتين بـ"كورونا" تم إجلاؤهم من الصين لم تظهر عليهما أعراض

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الخميس، إن اثنين من ثلاثة يابانيين تم إجلاؤهم من الصين ووجدوا أنهم مصابون بفيروس كورونا الجديد، وأنه لم تظهر عليهما أعراض، مما زاد من القلق بشأن الفيروس سريع الانتشار وتداعياته الاقتصادية.





وكما ذكرت "رويترز"، كانت الحالات الثلاث من بين 206 يابانيين تم إجلاؤهم إلى طوكيو يوم الأربعاء من مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة 170 شخصاً في الصين وأصاب حوالي 8000 شخص.





كان الشخصان اللذان تأكد إصابتهما بالعدوى ولم تظهر عليهما الأعراض، أول حالة من هذا النوع في اليابان، على الرغم من أن الشكوك تتصاعد بأن الأشخاص المصابين بالفيروس ولكن لا توجد أعراض يمكن أن يعدو الآخرين، ومن شأن ذلك أن يجعل السيطرة على الفيروس أكثر صعوبة.





ولدى سؤاله عن القلق بشأن انتقال الفيروس من أشخاص لم تظهر عليهم الأعراض، قال مسؤول بوزارة الصحة، إنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا قد حدث أم لا.





وأكد شيجيرو أومي، رئيس منظمة الرعاية الصحية المجتمعية في اليابان، في مؤتمر صحفي، إن هناك تقارير عن حدوث مثل هذه الحالات في الصين.





ووفقًا للوكالة، فإنه على الرغم من أن الغالبية العظمى من الحالات كانت في الصين، فقد ظهرت أكثر من 100 حالة في حوالي 15 دولة أخرى، مع ارتفاع عدد الحالات الثلاث الجديدة في اليابان إلى 11 حالة.





صنفت اليابان يوم الثلاثاء الفيروس باعتباره "مرضًا معديًا محددًا"، والذي سيتيح دخول المستشفى إجباريًا واستخدام الأموال العامة للعلاج.





لكن التعيين - الذي يدخل حيز التنفيذ في 7 فبراير بعد إصدار المراسيم - لا ينطبق على الأشخاص دون الأعراض.





وقال وزير لجنة الصحة الوطنية الصينية، ما شياو وى، هذا الأسبوع، إن الفيروس كان معديا خلال فترة الحضانة، والتي يمكن أن تتراوح من يوم إلى 14 يوما.





وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي افتتح فرقة عمل للتعامل مع الفيروس، إن الحكومة ستتخذ جميع الخطوات لمنع انتشاره، بما في ذلك تعقب وفحص الأشخاص الذين كانوا في ووهان.



