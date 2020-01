الطالع الفلكى الخَمِيس 30/1/2020..نَجْم اليُوم!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الحَمَلْ.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 21 يناير - 19 فبراير.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجدى من 14 يناير - 13 فبراير.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة البِلْدَة من 28 يناير - 9 فبراير.





اليوم 21 طوبة قبطى ، 30 كانُون ثَانِ رُومى، 5 جُمَادَى ثَانِ ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (إتعلّمت التفاهم ده فين؟) -أكل العيش بيخلّى اللى زَيّى يتفاهم مع البراغيت.(نجيب الرّيحانى من فيلم لعبة الست-1946)





مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(عطارد ينتقل للدّلو - هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

ينتقل بمشيئة الله تَعَالى عطارد من الجدى للدّلو فى الحادية عشرة و 25 دقيقة ليلاً على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان ، وسوف يظل فيه لينتقل للحُوت فى الحادية عشرة ظهيرة 7 أبريل ، بتوقيت القاهرة ،ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة

(الشمس) ----- فى الجدى (تنتقل للدّلو فى 13 فبراير)

(عطارد) ----- فى الدّلو (ينتقل للحُوت 7 أبريل)

(الزّهرة) ----- فى الدّلو (تنتقل للحُوت فى 2 فبراير)

(القمر) ------ فى الحُوت (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى العقرب (ينتقل للقوس فى 8 فبراير)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للجدى فى 17 يناير 2023)

(المُشترى)--- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 22 نوفمبر 2020)

عطارد كوكب الإعلان والإعلام يدخل بُرج الدّلو ناقل الماء/الناس ، هذا يعنى فرصة مُواتية للإعلان عن تخفيضات الشتاء للملابس والسّلع الشتوية لتصل لأكبر عدد مُمكن من الجمهور، عطارد يحكم العمليات العقلية ومهنة الطب هذا يعنى حصد أكبر جزء من المناهج الدراسيّة بأسرع إستيعاب مُمكن ولأكبر كميّة من التلاميذ ، قوافل طبيّة تطوف المُدن والقرى النائية لتقديم خدمة طبيّة مُتمَيّزة لأكبر عدد مُمكن من المرضى وأفضل نسبة نجاح مُمكنة ، بمشيئة الله تَعَالى.





إقامة عطارد فى برج الدلو ستطول بسبب أن الدلو سيكون فى الرجوع (بطء سرعته عن مُعدلها الطبيعى) من 17 فبراير حتى 4 مارس ، وخلال تلك الفترة (قد) تتعرض قدراتنا التواصلية والمنطقية لبعض التشويش لذا لزم مراجعة روشتتة الصيدلى أكثر من مرة ، مراجعة النقود ببطء عند الكاشير ، التأكد من عدالة عقود البيع والشراء للطرفين ، التأكد من فهم الطرف الآخر لطلباتنا خصوصاً إن كان من ثقافة مٌختلفة.





زُحل يحكم الجدى والدّلو ،إن رغبت فى طباعة كتاب/عطارد عن علوم البخت أوالثقافة الجنسيّة للقرّاء /الدّلو فقد تصطدم بقوانين زحل (يحكم الجدى والدلو) فيعرقل رغبتك أو يوقفها تماماً ،عطارد ضيف فى بيت زُحل وعلى الضيف مُراعاة آداب الضيافة مع مُضيفِه ، تأكد من مُراعاة قوانين مُجتمعك فيما تُقدّمه للجماهير من سلع أو خدمات لتضمن تسويق خدمتك أو بضاعتك وتحصيل مكاسبك المرغوبة، حلول عطارد بالدّلو يدعم مساعيك للتواصل مع زبائنك وإشباعهم على إختلاف ثقافاتهم وجنسياتهم ومستوياتهم الفكرية والعمرية والإجتماعية بمن فيهم ذوى الإحتياجات الخاصة ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم 30 يناير

يُوافق ذكرى ميلاد الفنان الأميريكى جين هاكمان ،هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابية لإسم يوجينى آلِنْ هاكمان مع التنبيه أنها لاتعبّر عن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(لديه قلب صلب)،(متاعب مزدوجة)،(واحد دُوبل-مزدوج)،(بيرة بطعم الزنجبيل)،(التدخين بغطرسة)،(بَلَلْ الجنس)،(قوّة الحبّ)،(نجم لامع)،(إكسير الحُبّ)،(ناولنى أشرب)،(كوزموبوليتان-عالمى)،(الحَمَلْ الضّالّ).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إستمع لنصيحة أحد أفراد الأسرة ولو من قبيل المشورة، فى علاقتك العاطفية حاول ألا تظهر بمظهر المُراهق والذى لايناسبك بأى حال.





برج الثور: إنتبه لألفاظك التى قد تكون خشنة مع من لايستحقون تلك العبارات، قد تخسر علاقة ثمينة بكلمة سخيفة يُصبح معها ترميم تلك العلاقة عسيراً.





برج الجوزاء: الصراحة لاتعنى الفظاظة مع الآخرين حتى إن كان ما تقوله صحيحاً،غلّف نصيحتك بكلمات ناعمة ولاتجعلها على الملأ لتجد النتيجة إيجابيّة.

برج السّرطان: الكتمان صفة ليست مذمومة خاصةً إن كانت لتفادى الأذى أو إبعاد الضرر ، هذا يعنى التكتم على مشاريعك الخاصة أثناء تبادل الزيارات.





برج الأسد: بوجود شخص من أنصاف المُتعلمين لكن يتمتّع بالذكاء الإجتماعى فأنت مُعرّض لتشويش ذهنى لتكون ضحية لمُحتال، درهم وقاية.





برج العذراء : إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لايُترك كله.

برج الميزان: ضع لافتة ممنوع الإزعاج على باب مكتبك، إعمل دون إستراحة حتى تنتهى من كافة واجباتك، لا تركن للطرق المُختصرة أو مفهوم الفهلوة.

برج العقرب: الصدقات فى الخفاء والنصائح بطلف والإنجازات دون ضجّة من غير كلام ، هذا سبب تشبّث الناس بك وحُبّهم لك، يومٌ مُناسب لمُساعدة مُحتاج.





برج القوس: العاطفة تخمد أما آثار العقل والمنطق فتدوم لفترة أطول، إفحص وضعك المالى بعناية وتمسك بجدول مصاريفك حتى لاتقع بضائقة مالية.





برج الجدى: بعض الفرص والعلاقات لاينبغى الحسرة عليهم عند فقدانهم خصوصاً إن أنطوت تلك الفرصة أوالعلاقة على شُبهة أو مفسدة ،لاتقرصينى يانحلة.

برج الدّلو: يومٌ مُناسب للأعمال الذهنيّة ، تركيزك مرتفع لكن لايمنع أن تفحص مستندات عملك مرّتيْن قبل أن تنتهى منها.





برج الحوت: تبدأ المشاكل بسبب زلّة لسان غير مقصودة لذا وفّر على نفسك الصداع واحتفظ بهمومك لنفسك ،إذا كان الكلام من فضّة فالسّكوت من ذهب.