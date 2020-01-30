Advertisements
Advertisements
Advertisements

جهاز سنفنكس الجديدة يتلقى 6240 طلب توفيق أوضاع

الخميس 30/يناير/2020 - 10:58 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
‫قال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة سفنكس الجديدة تلقى نحو 6240 طلب توفيق أوضاع بالمدينة، موضحا أن الطلبات تنوعت بين من سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضى الواقعة داخل نطاق القرار الجمهورى الخاص بتخصيص مساحة المدينة، وطلبات تقنين طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2017.‬
 
‫وأضاف عاصم الجزار: "تم ورود  ١١١٣ ملفا من محافظة الجيزة، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، جارٍ دراستها طبقا للقانون 144 لسنة 2017 بشأن تقنين أراضى واضعى اليد، موضحاً أنه تم إجراء المعاينات والدراسات لنحو ٤٥٠ حالة تقنين، وإرسالها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للبت فى تلك الحالات".‬
 
‫وأوضح المهندس خالد سرور، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أنه تم الانتهاء من دراسة الكيانات الواقعة في المدينة بمساحة حوالى ٢٠ ألف فدان واعتبارها المرحلة الأولى للتخطيط والتنفيذ للمدينة، كما تم الانتهاء من إعداد المخطط العام لمشروع السليمانية كأول مشروع بالمدينة، وجارٍ دراسة متطلبات قطاع التخطيط والمشروعات لإصدار قرارات وزارية، مشيراً إلى أنه جارٍ التنسيق والمتابعة بخصوص إنشاء محور حر يربط بين طريق مصر - إسكندرية الصحراوى بطريق روض الفرج – الضبعة، مروراً بالمدينة من الشرق إلى الغرب مما يمثل نواة الربط بين أحياء المدينة والطرق الإقليمية المحيطة.‬
 
‫وأشار المهندس خالد سرور إلى أنه تم استلام عدد1401 ملف من هيئة المساحة المصرية، بعد الانتهاء من الرفع المساحي لتلك الملفات،  طبقاً للبروتوكول الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة المصرية العامة للمساحة، لعمل الرفع المساحى لمدينة سفنكس الجديدة، وجارٍ استكمال أعمال الرفع المساحي للكيانات والطرق والمعالم داخل المدينة من قبل الهيئة العامة للمساحة.‬
 
‫تجدر الإشارة إلى أنه تمت الموافقة علي طرح الأعمال الاستشارية للمخطط العام والاستراتيجي للمدينة، لتحقيق أعلي استفادة من المدينة باعتبارها من مدن الجيل الرابع، ومن المقرر أن تنفرد مدينة سفنكس بأفضل كثافة سكانية نظرا لطبيعة المنطقة والكيانات الموجودة،  حيث تبلغ مساحة مسطح  الأراضى حوالى 59417.77 فدان.‬
 
Advertisements

أخبار تهمك

"ظهرت دلوقت".. رابط سريع | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس عبر رابط بوابة القاهرة التعليمية cairogovresults الصف الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس الآن

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر Premier League latest: West Ham United v Liverpool - Live

منذ حوالي 13 ساعة

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

منذ حوالي 14 ساعة

"رابط طلقة" | نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2020 محافظة القاهرة الترم الأول عبر بوابه التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب

منذ حوالي 14 ساعة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

منذ ساعتين

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت salah| مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الانجليزي.. Live Kora

منذ حوالي 13 ساعة

Giza now.. نتيجة اعدادية الجيزة برقم الجلوس عبر بوابه التعليم الاساسى

منذ حوالي 13 ساعة

هبوط مفاجئ.. خبير اقتصادي يكشف سعر الدولار نهاية عام 2020

منذ ساعة و 28 دقيقة

القبض على فنان شهير بتهمة السطو على منزل

منذ ساعة و 24 دقيقة

"وانت في مكانك".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس بدون "تعب"

منذ حوالي 18 ساعة

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم الأربعاء 29 / 1 / 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز Liverpool vs West Ham Live Stream

منذ حوالي 14 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ووستهام بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 14 ساعة

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

منذ حوالي 14 ساعة

أسرع لينك.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 Now من هنا وتجنب البطؤ

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:52 م

"اعرف نتيجتك دلوقتي" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس بكل المحافظات

ظهرت الآن | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة على cairo gov results بوابة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس

10:20 م

(ظهرت رسميا now) | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الاساسى (لينك سريع/ هات نتيجتك الآن) Cairo results

10:20 م

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة "لو لسه مجبتهاش"

09:16 ص

(ظهرت الآن) | نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس (أنقر هنا واحصل عليها) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى NOW

08:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status